議員指免費搭北捷疑蹭12強奪冠 蔣萬安：鼓勵選手

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北25日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，北市議員指出，市長蔣萬安宣布球員及教練團可免費搭捷運，讓網友質疑在「蹭」，且連國光獎金發放對象都未確定。蔣萬安說符合規定才發放。

台北市長蔣萬安今天下午列席台北市議會市政總質詢，民進黨議員何孟樺詢問台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，蔣萬安先前宣布加碼設籍北市選手國光獎金10%的獎勵金，詢問是否掌握符合資格人數。

台北市體育局長王泓翔在議場回應，因球員戶籍涉個資，已與球團聯繫確認。何孟樺追問何時確認，王泓翔僅說已請球團協助。

何孟樺表示，這回應代表無法確認是否有選手符合資格，經掌握資料有4名球員設籍在台北，但僅是曾在北市國中小擔任過球員，認為蔣萬安要「蹭」應先做功課，後續若發現未有球員設籍台北，詢問如何發放獎勵金。

蔣萬安回應，先前提到為北市有發放獎勵金等規定，按照規定就會發獎金，但當然要依相關資料且符合規定才發放，且對各於項運動都有提供獎勵金。

何孟樺接著說，蔣萬安宣布選手及教練團未來2年可免費搭捷運，此舉被網友認為在「蹭」是施捨球員，台灣隊能打進決賽還有後勤部隊如防護員等協助，但蔣萬安卻未提供優惠，太過小氣。蔣萬安回應主要是希望鼓勵選手。

民進黨議員洪婉臻提到蔣萬安提供球員免費搭捷運，但其實很多球員未設籍在台北市，建議可對球員家屬提供其他優惠。

蔣萬安回應，因很多選手近期剛好有小孩出生，未來選手及其妻子與小朋友都能免費使用北市親子館，且會提供預約金卡。

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民進黨議員顏若芳則透過臉書（Facebook）發文，蔣萬安昨天拿「日本隊道歉表」在市府中庭看12強直播比賽，怎會替對手做道歉表，導致日本友人私下詢問，認為蔣萬安讓北市府丟臉。

此外，國民黨議員王欣儀質詢12強棒球賽帶來人潮，但市府推動折抵券活動使用率差，宣傳費僅新台幣56萬元。蔣萬安回應，會藉由在台北大巨蛋舉辦12強賽事經驗進行後續改善，因明年2月經典賽資格賽在大巨蛋舉辦，將召開跨局處討論相關規劃，盼帶來商機及人潮，不僅對東區會包含全市。（編輯：李錫璋）1131125