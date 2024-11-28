體育署勘查場館無障礙設施 盼實現運動平權

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（中央社記者陳容琛台北28日電）教育部體育署從2023年執行「營造特需族群友善運動環境」專案計畫，針對26座主要運動場館進行無障礙設施現地勘查，期盼達到運動平權目標。

耗時2年「營造特需族群友善運動環境」專案計畫，針對台灣26座職棒、籃球賽事及排球聯賽的主要場館進行無障礙設施現地勘查，重點包含無障礙出入口、無障礙停車位、輪椅專用座位（含陪同席）、手扶電梯及無障礙廁所等，另外還有指引標示是否清晰、通道是否足夠寬敞及有無提供不同障別輔助設備。

值得一提的是，這次專案計畫最大的特點是，透過台灣身心障礙者團體、專家學者及不同障別愛好運動者親身的實際觀賞體驗，針對運動場館無障礙設施設備、動線規劃友善化的可接受性、可近性及可用性以量化的分數呈現，提供具體調整改善意見。

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勘查結果發現，大部分場館都具備基本無障礙設施，不過在設施分布、細節便利性及維護管理上仍有改善空間，體育署運動設施組副組長潘婉馨在例行記者會上指出，運動平權已經是普世價值，除了硬體設施外，軟體服務也必須跟進，朝向友善共榮目標。

潘婉馨舉例，部分場館貪圖一時方便，佔用輪椅的觀眾席，因此應該要改善，讓身心障礙民眾也能享受運動的樂趣，同時強調後續會將勘查結果公布在體育署官網，提供受勘查場館所轄地方政府優化無障礙設施規劃的參考依據。（編輯：李亨山）1131128