爆米花棒球聯盟 于森旭2安3打點率全越搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）爆米花棒球聯盟預賽全越運動野手于森旭今天單場2安3打點，率隊以7比6擊敗新北禾聯、奪下預賽第4勝；列特博生技則靠著投手許吉仁7局1責失分優質先發，以9比3擊敗綺麗珊瑚。

爆米花棒球聯盟賽事10月中開打，第一階段預賽10月底結束，12月1日開始第2階段預賽，今天全越運動與新北禾聯在台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場交手。

兩隊4局打完，全越2比3落後，全越5局上有攻勢，葉仲益率先敲出安打，1人出局後靠著失誤、潘世勳安打先送回追平分，再靠著盜壘、保送，2人出局後于森旭適時二壘打、一棒送回3分超前比數，郭福凱補上安打，送回團隊第7分。

全越先發投手人見健太今天投5.1局被敲5支安打，投出5次四死球保送，失掉5分責失分，林鴻宇、陳冠儒、洪紹恩、黃裕哲依序登板，牛棚投手僅再失掉1分，沒讓新北禾聯多搶下分數，全越搶勝、人見健太為勝投。

全越陣中具中職資歷的野手于森旭今天先發打6棒、守右外野，單場2支安打都是二壘打，貢獻3分打點、為勝利打點，另外獲得1次故意四壞保送。

列特博生技今天與綺麗珊瑚交手，先發投手許吉仁展現壓制力，總計用80球投7局，被敲出6支安打，投出1次觸身球保送、2次三振，失掉1分責失分。

列特博生技攻勢集中在後半段，前6局打完兩隊1比1平手，列特博生技7局上攻下4分，8、9局各拿2分，綺麗珊瑚僅在9局下追回2分，沒能延續攻勢，列特博生技搶下預賽第5勝。（編輯：張雅淨）1131203