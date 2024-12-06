TPBL攻城獅墊底換總教練 有新洋將報到

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（中央社記者陳容琛台北6日電）暫居TPBL墊底的新竹御嵿攻城獅今天宣布，與總教練密特羅維奇協議結束合約，目前已鎖定新任外籍教練，同時近期也會正式宣布新的洋將人選。

本季加入台灣職業籃球大聯盟TPBL的攻城獅，休賽季從自由球員市場簽下李啓瑋、李漢昇，並在選秀會上補進蔡宸綱，讓本土陣容更完整，沒想到戰績不見起色，尤其近期苦吞3連敗後，目前暫居TPBL聯盟墊底，也迫使攻城獅做出換帥的決定，目前由原助理教練沈欣漢暫代總教練，期盼打出新氣象。

祝福原總教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）未來執教一切順利，攻城獅總經理張樹人接受中央社採訪時指出，密特羅維奇是很會從心理層面鼓勵球員的教練，甚至去年在攻城獅比較低潮時，毅然決然扛下總教練責任，「很謝謝他接下這個任務，並全力幫助球員成長。」

目前攻城獅已經鎖定新任外籍總教練，預計在12月中旬抵達台灣，張樹人提到，等到新任外籍總教練正式向球隊報到，會先讓他與團隊配合，目標趕在12月21日作客新北中信特攻的比賽時亮相，「希望能讓我們的訓練強度提升，團隊發揮地更好。」

目前攻城獅陣中有克拉（Earl Clark）、米克獅（Kennedy Meeks）及霍立飛（Michael Holyfield）等洋將，張樹人預告，近期將正式公布新的洋將人選，「他已經跟我們訓練一段時間，身材比較偏向鋒線。」（編輯：陳政偉）1131206