本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
TPBL
新聞專題
TPBL2/300
首頁 / 運動

國王狂贏夢想家32分 創TPBL最大分差紀錄

2024/12/8 17:16（12/8 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王8日在主場新莊體育館迎戰福爾摩沙夢想家，國王靠著洋將沃許本（Jason Washburn）（右）攻下24分，以121比89收下3連勝。（TPBL提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月8日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王8日在主場新莊體育館迎戰福爾摩沙夢想家，國王靠著洋將沃許本（Jason Washburn）（右）攻下24分，以121比89收下3連勝。（TPBL提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北8日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王今天主場迎戰福爾摩沙夢想家，全員得分，靠著洋將沃許本攻下24分，以121比89獲勝，並創最大分差紀錄，國王收下3連勝後，獨居龍頭寶座。

近期2連勝的國王與夢想家賽前同為5勝2敗，今天在主場新莊體育館迎接夢想家登門挑戰，決定誰能獨居龍頭。

國王首節靠著李愷諺、林書緯命中三分球，拉出一波11比0攻勢，一度取得雙位數領先，夢想家由張宗憲飆進三分球止血，首節結束追成25比31。

國王洋將奧帝（Austin Daye）、沃許本（Jason Washburn）次節輪流提供火力支援，上半場打完將分數拉開至62比44。

夢想家次節三分手感低迷，第3節也未見起色，連2節7投僅1中，加上防守端守不住沃許本，讓國王第3節單節再轟下32分，帶著32分領先進入決勝節，也順利將連勝場次推進至第3場。

國王11名上場球員都有得分進帳，其中有6名球員得分雙位數，以沃許本24分最佳、外加7籃板，奧帝、林書緯各得19分、16分，林書豪雖僅得11分，但送出全隊最多的8次助攻。

蔣淯安因傷缺席夢想家開季前6戰，好不容易在11月30日對戰前東家桃園台啤永豐雲豹一役歸隊，未料又扭傷腳踝，也讓夢想家今天陷入苦戰，團隊三分命中率僅27.8%，全隊得分最高的球員為馬建豪，拿下18分。（編輯：張雅淨）1131208

#林書緯
#張宗憲
#新莊體育館
#蔣淯安
#李愷諺
#林書豪
#馬建豪
#新北國王
#沃許本
#TPBL
#沃許本
沃許本
TPBL國王先發眾砲齊發 96比78送攻城獅4連敗TPBL林書豪攻下全場最高26分 率國王逆轉夢想家
TPBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
現身TPBL回應爭議 莊瑞雄：賭博碰都碰不得
172.30.142.108
更多編輯台推薦新聞：