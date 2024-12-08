國王狂贏夢想家32分 創TPBL最大分差紀錄

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（中央社記者黃巧雯新北8日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王今天主場迎戰福爾摩沙夢想家，全員得分，靠著洋將沃許本攻下24分，以121比89獲勝，並創最大分差紀錄，國王收下3連勝後，獨居龍頭寶座。

近期2連勝的國王與夢想家賽前同為5勝2敗，今天在主場新莊體育館迎接夢想家登門挑戰，決定誰能獨居龍頭。

國王首節靠著李愷諺、林書緯命中三分球，拉出一波11比0攻勢，一度取得雙位數領先，夢想家由張宗憲飆進三分球止血，首節結束追成25比31。

國王洋將奧帝（Austin Daye）、沃許本（Jason Washburn）次節輪流提供火力支援，上半場打完將分數拉開至62比44。

夢想家次節三分手感低迷，第3節也未見起色，連2節7投僅1中，加上防守端守不住沃許本，讓國王第3節單節再轟下32分，帶著32分領先進入決勝節，也順利將連勝場次推進至第3場。

國王11名上場球員都有得分進帳，其中有6名球員得分雙位數，以沃許本24分最佳、外加7籃板，奧帝、林書緯各得19分、16分，林書豪雖僅得11分，但送出全隊最多的8次助攻。

蔣淯安因傷缺席夢想家開季前6戰，好不容易在11月30日對戰前東家桃園台啤永豐雲豹一役歸隊，未料又扭傷腳踝，也讓夢想家今天陷入苦戰，團隊三分命中率僅27.8%，全隊得分最高的球員為馬建豪，拿下18分。（編輯：張雅淨）1131208