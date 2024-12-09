徐磊登板救火再見三振 新北U18雲林擊敗彰化

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）新北U18棒球賽雲林縣隊與彰化縣隊今天交手，雲林縣前6局打完3分領先，7局下牛棚投手有狀況、換上投手徐磊登板救火，再見三振替球隊守住勝利，率隊以4比3獲勝。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽預賽，雲林縣隊與彰化縣隊交手，彰化縣1局下先馳得點，雲林縣2局上靠著張彥澤三壘打超前比數，取得2比1領先，6局上再靠著單局2安2保送、1次失誤再添2分。

前6局打完雲林縣4比1領先，7局下牛棚投手有狀況，投手觸身球保送、被敲安打，再接連四壞保送失分，1人出局滿壘局面，雲林縣換上徐磊接替救火，先暴投讓彰化再跑回分數，接著三振抓到第2個出局數，後又投出觸身球保送，關鍵時候再見三振，替球隊守住勝利。

雲林縣先發投手賴冠廷投4.2局被敲3支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，吳柏霆、張彥澤、歐睿傑、徐磊依序登板，張彥澤失掉2分責失分，其餘投手沒有失分，賴冠廷為勝投。

嘉義縣隊與台南市隊交手，嘉義縣投手群展現壓制力，先發投手李睿騰投6.2局僅被敲出2支安打，投出7次三振、2次四壞保送，柯侑成後援投0.1局，兩人聯手無失分，替球隊守住勝利。

嘉義縣4局下靠著單局2安、3次四壞保送攻勢串聯，搶下關鍵1分，終場以1比0贏球。（編輯：管中維）1131209