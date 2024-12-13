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永靖謝平安家年華14日登場 送12強紀念帽與民同樂

2024/12/13 15:56（12/13 16:36 更新）
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中部年度文化盛事「永靖謝平安家年華」14日上午將在彰化永靖揭開序幕，首日免費送出千頂世界12強棒球賽冠軍紀念帽，到場民眾只要3步驟，就有機會領取。（頂新和德文教基金會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月13日
中部年度文化盛事「永靖謝平安家年華」14日上午將在彰化永靖揭開序幕，首日免費送出千頂世界12強棒球賽冠軍紀念帽，到場民眾只要3步驟，就有機會領取。（頂新和德文教基金會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月13日
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）「永靖謝平安家年華」明天上午10時於苗木之鄉彰化永靖揭開序幕，頂新和德文教基金會邀請集團中職味全龍隊球員、啦啦隊與民同樂，也將免費送出千頂12強冠軍紀念帽跟民眾結緣。

頂新和德文教基金會今天發布新聞稿表示，中部年度文化盛事「永靖謝平安家年華」明天上午在苗木之鄉永靖揭開序幕，將免費送出千頂世界12強賽冠軍紀念帽跟民眾結緣，到場民眾只要3步驟，就有機會領到限量紀念帽。

民眾只要加入「永靖共好協會」、「成美文化園」及「頂新和德文教基金會」3個官方帳號Line好友，就可在明天上午10時到下午1時於永靖國小後門接棒未來攤位領取號碼牌，並於下午1時到3時間到成美文化園幸福大廳戶外廣場兌換冠軍帽，每人限領1頂、發完為止。

謝平安是早期農業社會歲末秋收，用來答謝神明庇佑的酬神儀式，彰化永靖在921之後原已停辦多年，頂新和德文教基金會創辦人魏應充2019年起促成地方人士恢復這項傳統，今年邁入第6年，主辦單位為永靖鄉公所、永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園。

首日除有限量冠軍帽免費送，也有表演與祭典及上百攤的熱鬧市集活動，主會場永安宮路口的午間市集為上午10時到下午2時，第2會場成美文化園東園區則於下午4時起推出晚間市集，晚間7時起也有永靖一年一現的盛大煙火秀及明華園總團孫翠鳳領銜壓軸演出的大型戶外千人平安戲「青蟬」，活動皆可免費參與。

為邀請更多在地民眾參與文化慶典，成美文化園14日特別開放彰化縣民半價入園，歡迎各地民眾來永靖謝平安，一起體驗傳統文化。（編輯：陳政偉）1131213

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