陳慧欣致力偏鄉柔道教育 獲宏道教練特殊奉獻獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北14日電）在台東縣太平國小服務長達14年，柔道教練陳慧欣秉持將柔道當作教育的精神，幫助偏鄉的小孩成長，今天摘下宏道教練獎的特殊奉獻獎。

邁入第4屆的宏道教練獎，勉勵在體育界默默付出教練而催生，宏道運動發展基金會董事長林鴻道指出，在鎂光燈前的體育選手，背後的推手就是教練，而且不論基層、國家隊教練，往往在技術方面指導外，還得照顧選手的生活起居，甚至籌募移地訓練經費，「因此宏道基金會認為教練也是不可或缺的英雄。」

在今天登場的宏道教練獎頒獎典禮，歷經嚴謹的審查過程後，共評選出4個獎項，包含績優訓練獎10名、全人培育獎2名、特殊奉獻獎1名及宏道特別獎1名，獎金從新台幣6萬元至30萬元不等，其中宏道特別獎是為了向已故傳奇棒球教練李來發致意而首次頒發。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

特殊奉獻獎的得主陳慧欣過去也是柔道選手，退役後跟著丈夫一起到台東服務，並帶領卑南鄉太平國小的柔道隊，這一待就是14年，她接受媒體聯訪時表示，起初最不能適應的是孩子不來上學，家長可能因為務農等狀況，加上阿公、阿嬤沒注意到小孩還沒起床，所以她必須不斷打電話，甚至直接「登門」。

有感於偏鄉很多孩子具有學習障礙，陳慧欣透露，希望透過柔道讓所有人變成一個大家庭，並從中得到歸屬感，「我覺得柔道不只是運動，也是一項教育，因為在場上必須一直敬禮，而且跌倒得再爬起來面對對手，期待把這樣的理念灌輸給孩子，幫助他們未來發展。」（編輯：李亨山）1131214