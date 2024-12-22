TPBL林俊吉21分帶頭拚 夢想家宰海神4連勝

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（中央社記者黎建忠台北22日電）TPBL福爾摩沙夢想家今天踢館海神高雄巨蛋主場，靠著第4節一波20比5攻勢，加上後衛林俊吉21分、4助攻帶動下，終場就以97比84，拿下近期4連勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）夢想家自從12月8日被新北國王痛宰32分後，接連擊敗新北中信特攻、新竹御嵿攻城獅、台北台新戰神、高雄全家海神，笑納最近4連勝。

今天作客海神主場，首節和上半場兩隊都受到天冷影響手感急凍，海神靠著洋將艾德（Edgaras Zelionis）的10分挹注，半場結束以40比35領先，而夢想家全靠林俊吉個人獨得15分幫助球隊緊咬比分。

易籃後戰況轉變，前3節結束，夢想家反以59比57超前，並在第4節剩下8分11秒，以68比69落後時，拉出一波20比5攻勢直接擊垮海神，也如願取得雙位數領先奠定勝基。

林俊吉賽後接受媒體聯訪表示，上半場對手的全場包夾做得很好，「導致我們沒有什麼好的出手機會，中場休息時做了改變，才有辦法贏下這場比賽。」

林俊吉透露，從受傷回來後還處於調整階段，對於要出手還是傳球總會猶豫不決，但今天就告訴自己，不論中距離或者三分線外，只要有機會就勇敢出手。

夢想家洋將貝奇（Lewis Beech）在末節貢獻3記三分球，全場拿下19分、8籃板、4抄截，他笑說：「很感謝隊友一直餵球、一直幫我製造空檔，能在這樣的情況下出手很幸福，看來今晚我得請隊友們吃飯了。」（編輯：張雅淨）1131222