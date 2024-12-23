擊劍王子陳弈通獲頒王楊嬌獎金 用於學費訓練費

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（中央社記者黎建忠台北23日電）台灣男子擊劍好手陳弈通，靠著巴黎奧運挺進32強，獲頒「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」新台幣100萬元獎金；他表示，這筆錢會拿來繳學費和練習經費。

陳弈通兒時因父親工作關係曾全家移居澳洲，小學2年級回台後接觸擊劍，13歲獲選擊劍國手、15歲成為雅加達亞運代表團最年輕成員，同年在阿根廷青年奧運鍍銀，並在今年成為台灣相隔36年來，再度站上奧運殿堂的男子擊劍選手。

除了擊劍表現出色外，陳弈通的設計美術天分也相當高，常常會在自己IG上傳許多設計的作品，還因此獲得許多廠商的青睞。

陳弈通在巴黎奧運結束後，從原本在亞特蘭大念書轉學到波士頓，上週趁著耶誕節假期返台，今天正好能親自出席頒獎典禮。

陳弈通在接受媒體聯訪時笑說，轉學到波士頓之後，最不能適應的就是寒冷的冬天，不過不論波士頓或者紐約，在設計這一塊幾乎是美國的大本營，「我來到這裡之後也會多了很多設計的靈感，對我未來的創作很有幫助。」

至於擊劍的訓練上，陳弈通透露，「過去在亞特蘭大的俱樂部只有一間，來到波士頓和紐約後，擊劍俱樂部超多家，訓練強度更高，對我的技術提升也很有幫助。」

談到這100萬獎金，陳弈通露出大男孩的笑容說：「我是在奧運的時候，室友吳少璿告訴有這個獎項，現在回台領獎確實很開心，這筆錢對我的學費和訓練經費很有幫助。」（編輯：李亨山）1131223