棄體育班選南女 足球女孩香香勇敢走自己的路

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）20日在台南進行的全台串聯和平舉牌活動，一名身著台南女中制服女學生頗為搶眼，被認出是足球界小有名氣的足球女孩「香香」，特殊學經歷令人驚豔，正勇敢朝沒人走過的路邁進。

香香當天穿著明星學校台南女中制服，手舉自製創意標語「我是學測生」，在街頭運動人群中頗吸引目光，被認出是被足球界暱稱為「香香」的高中女球員，她除了曾南北奔波參加俱樂部比賽，甚至以高中生身分籌辦南部8校大學足球賽，並已考上足球裁判，只為延續對足球運動熱情。

香香的父親李榮祥告訴中央社記者，香香喜愛足球不是家學淵源，雖曾帶著香香接觸帆船、高爾夫、跆拳道等多種運動，都學得不錯，但沒有教過足球，有一次下班回家途中經過學校，看到小學四年級的香香獨自對牆壁練習踢球，這才發現香香對足球有高度興趣，連睡覺都抱著球。

香香則說，剛開始只是跟同學一起玩覺得有趣，後來看了「足球騎士」、「足球小將翼」等動漫，逐漸產生「熱血感」，但就讀的國小、國中都沒有足球隊，只能參加校外俱樂部辦的青訓梯隊。

她說，可能個性比較不服輸，上場就想要有好表現，很認真投入練習，後來發現不管是否能藉由好表現獲得成就感，甚至遇到挫折，仍一直想著要去做這件事，確認自己真的非常喜歡踢足球，國中畢業後除了考上台南女中，同時透過體育獨招錄取足球強校台中市立惠文高中女足隊。

李榮祥表示，香香被醫學診斷出有閱讀障礙，課業方面需透過影音等方式額外輔助學習，加上分出時間踢足球，需要比其他同學付出更多心力才能跟上進度，晚上常複習功課到凌晨才睡。

他說，香香國中畢業後寫了「萬言書」給父母親，表達想接受足球科班訓練意願，但他希望香香在學習路上不要只專注於踢球，最後說服香香選擇普通高中。

香香表示，台南沒有任何高中層級校外俱樂部，透過教練介紹到台南一中校隊一起練球，並開啟到其他大學校隊、系隊練球及比賽機會，週一至週五每天有球可踢，週末再參與高雄、台北的俱樂部，除了踢球，也接觸比賽場務、企畫、攝影、美宣等工作，並考取裁判證，可以當成打工貼補交通費。

她說，為了有更多比賽機會，曾自己擔任總召籌辦南部8校大學足球賽，從拉贊助到企畫，大部分作業都自己來，並特別設計自由球員規則，讓她這個高中女學生也能參賽。

香香表示，希望高中畢業後能順利申請到美國的大學就讀，一邊踢球一邊學習運動產業管理，未來說不定可為台灣足球運動帶來更多可能性，這是一條以前沒有女子足球員走過的路，不知道會遇到什麼狀況，但會勇敢接受挑戰。

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李榮祥說，身為父親雖然捨不得孩子因踢球受傷、走辛苦的路，但也只能含淚支持，畢竟孩子有自己的人生，勇敢追夢才不會有遺憾。

香香目前參與的高雄先鋒足球俱樂部，執教教練是前國家隊總教練陳貴人，陳貴人表示，當初知道香香的事蹟覺得很感動，也很驚訝，才10幾歲就已為圓夢在幹大事，能指導這樣的球員是莫大榮耀，雖然不是科班出身，球技還有進步空間，但仍鼓勵香香把握青春，有夢想就勇敢闖一闖。（編輯：謝雅竹）1131225