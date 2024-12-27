曾峻岳休賽季強化肩膀 備戰WBC資格賽進度提前

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北27日電）中職富邦悍將曾峻岳在今年球季遇到傷勢問題，球季結束後自主訓練特別針對肩膀部位做強化，雖然經典賽資格賽台灣隊名單尚未出爐，不過相當有意願的曾峻岳也有提前訓練進度。

曾峻岳在今年球季上半季曾經有右肩傷勢，總計本季出賽47場、投47.1局，拿下6次救援成功、19次中繼成功，防禦率1.52。

談到球季結束之後的行程，曾峻岳今天表示，球季結束後有先去打針、讓傷勢恢復，休息大約1個月之後，11月初開始恢復丟球，不過重訓部分一直有在維持。至於訓練重點，曾峻岳指出，主要是強化肩膀，利用重訓加強小肌肉部分，投球動作上也有微調。

曾峻岳主要是在台中的訓練基地進行自主訓練，他指出，有透過與去年投球動作的影片做對比、修正。

曾峻岳因傷勢錯過世界12強棒球賽，不過他說：「看到他們拿下冠軍滿開心的，一開始組訓時很多人不看好，但最後拿到冠軍，謝謝他們讓世界看到台灣棒球。」

世界棒球經典賽資格賽即將於明年2月登場，曾峻岳表示，已經有接到電話詢問意願，自己很願意去打，但還是要等正式名單出來。不過他也提到，為了準備資格賽，現在訓練有稍微提前一點，如果沒有入選再把訓練進度慢下來就好。（編輯：陳政偉）1131227