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NBA湖人本季4戰國王全勝 詹姆斯掛病號沒影響

2024/12/29 15:05（12/29 15:40 更新）
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（中央社記者黎建忠台北29日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天在主場迎戰剛換總教練的沙加緬度國王，詹姆斯掛病號缺席，但靠著戴維斯攻下36分、15籃板、8助攻，仍以132比122擊敗國王，本季4度對戰橫掃對手。

今天是湖人在2024-25賽季最後一次交手國王，雖然當家球星詹姆斯（LeBron James）因生病缺席，但湖人靠著3人得分超過20分，以及團隊三分球命中率高達53.8%下仍順利取勝，本賽季4戰國王全都獲勝。

湖人首節就以40比31領先，不過半場結束反以65比66落後；易籃後成為雙方勝負關鍵，第3節湖人狂轟42分，在前3節結束以107比90領先，而第4節湖人首波進攻，新秀柯奈特（Dalton Knecht）又飆進三分球，正式將領先擴大到20分。

儘管國王第4節尾聲一度追到117比123落後，但後續湖人連續得分讓比賽劃下句點。

吞下6連敗的國王，前場比賽結束後無預警開除原本總教練布朗（Mike Brown），今天這場比賽由助理教練克里斯蒂（Doug Christie）帶隊，但顯然全隊低迷氛圍依舊沒有起色。

湖人今天團隊投籃命中率高達59.7%，除了戴維斯外，芮維斯（Austin Reaves）打了43分鐘，繳出26分以及生涯新高的16助攻，外帶6籃板，完全彌補起詹姆斯休兵的空缺。

國王明星後衛佛克斯（De'Aaron Fox）拿下29分、12助攻，但三分球9投僅1中；中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）受制於犯規麻煩僅打了26分鐘，繳出14分、12籃板。（編輯：張雅淨）1131229

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