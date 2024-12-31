加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2025元旦新制一次看 基本工資漲至2萬8590元、免費癌症篩檢對象放寬
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA約基奇、衛斯布魯克同場大三元 金塊逆轉勝爵士

2024/12/31 14:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北31日電）美國職籃NBA丹佛金塊明星中鋒約基奇今天繳出36分、22籃板、11助攻，和隊友衛斯布魯克罕見同場繳出大三元成績單，終場金塊就以132比121逆轉擊敗猶他爵士。

客場作戰的金塊，上半場結束還以64比66落後給西區排名倒數第2的爵士，不過第3節靠著約基奇（Nikola Jokic）單節17分帶領下，打出34比23攻勢，前3節結束，反以98比89超前領先。

儘管爵士在第4節一度追到2分差距，但隨後金塊一波7比0攻勢，順利帶走比賽勝利。

約基奇完成本季第13次大三元，而後衛衛斯布魯克（Russell Westbrook）也在第4節抓下第10個籃板後，以16分、10籃板、10助攻完成生涯第201次大三元，繼續領先全聯盟。

根據美國媒體ESPN報導，衛斯布魯克也是全聯盟，繼沙加緬度國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）後，第2名以「百分百命中率（包括投籃和罰球）」且零失誤完成大三元的名將。

衛斯布魯克今天全場7投7中、2罰全中，但沒有三分球出手。

爵士本季平均每場出現17.7次失誤，在全聯盟墊底，今天同樣發生16次失誤，其中13次出現在下半場，讓金塊因此得了14分。（編輯：張雅淨）1131231

#ESPN
#NBA
#全聯盟
#沙波尼斯
#約基奇
#衛斯布魯克
#約基奇
#美國
約基奇
NBA約基奇飆新高56分無用 巫師挫金塊終止16連敗NBA金塊輸騎士 約基奇第139次大三元獨居史上第3[影]
NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
LeBron James慶40歲生日 有信心在NBA還能打5到7年好球
113
更多編輯台推薦新聞：