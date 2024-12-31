NBA約基奇、衛斯布魯克同場大三元 金塊逆轉勝爵士

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（中央社記者黎建忠台北31日電）美國職籃NBA丹佛金塊明星中鋒約基奇今天繳出36分、22籃板、11助攻，和隊友衛斯布魯克罕見同場繳出大三元成績單，終場金塊就以132比121逆轉擊敗猶他爵士。

客場作戰的金塊，上半場結束還以64比66落後給西區排名倒數第2的爵士，不過第3節靠著約基奇（Nikola Jokic）單節17分帶領下，打出34比23攻勢，前3節結束，反以98比89超前領先。

儘管爵士在第4節一度追到2分差距，但隨後金塊一波7比0攻勢，順利帶走比賽勝利。

約基奇完成本季第13次大三元，而後衛衛斯布魯克（Russell Westbrook）也在第4節抓下第10個籃板後，以16分、10籃板、10助攻完成生涯第201次大三元，繼續領先全聯盟。

根據美國媒體ESPN報導，衛斯布魯克也是全聯盟，繼沙加緬度國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）後，第2名以「百分百命中率（包括投籃和罰球）」且零失誤完成大三元的名將。

衛斯布魯克今天全場7投7中、2罰全中，但沒有三分球出手。

爵士本季平均每場出現17.7次失誤，在全聯盟墊底，今天同樣發生16次失誤，其中13次出現在下半場，讓金塊因此得了14分。（編輯：張雅淨）1131231