TPBL元旦新北內戰 沃許本25分國王輕取特攻
2025/1/1 19:39（1/1 20:11 更新）
（中央社記者黎建忠台北1日電）TPBL在2025年元旦上演「新北內戰」，國王靠著洋將沃許本25分、12籃板帶領下，以96比79輕取中信特攻，繼續以10勝3敗的戰績穩居聯盟龍頭。
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天在元旦假期，由新北中信特攻在主場迎戰新北國王，這2支球隊共用新莊體育館當主場，因此雙方打起來都不陌生。
特攻本季團隊每場平均得分83.6分、三分球命中率25.8%，都是聯盟墊底；不過今天開打後首節火速找到手感，以33比30領先，半場繼續以57比51保有優勢。
上半場特攻團隊投進5記三分球，2分球命中率更高達51%，其中洋將德芬（Tevin Mack）個人就包辦了16分，表現相當搶眼。
沒想到，易籃後特攻判若兩隊，國王靠著大範圍的212全場包夾防守，讓特攻單節出現6次失誤，第3節開打拉出一波18比2的攻勢，前3節結束，國王反以83比67超前，並且單節僅讓特攻拿到10分。
第4節國王始終保持著雙位數領先，儘管特攻一度追到9分差距，但隨後又被國王拉開，雙方氣勢消長立見。
國王除了沃許本（Jason Colin Washburn）表現搶眼外，林書豪也貢獻15分、7籃板、4助攻；特攻全隊雖有4人得分達雙位數，但團隊投籃命中率僅35.6%，尤其下半場僅21.9%。
全場拿下本季新高11分的國王射手簡祐哲，賽後接受轉播單位訪問時表示，其實本季的狀態一直都不是很好，「很開心在新年的第1天打出好數據，希望能持續保持下去，並且提高空檔出手的把握度。」（編輯：陳政偉）1140101
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