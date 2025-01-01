TPBL元旦新北內戰 沃許本25分國王輕取特攻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北1日電）TPBL在2025年元旦上演「新北內戰」，國王靠著洋將沃許本25分、12籃板帶領下，以96比79輕取中信特攻，繼續以10勝3敗的戰績穩居聯盟龍頭。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天在元旦假期，由新北中信特攻在主場迎戰新北國王，這2支球隊共用新莊體育館當主場，因此雙方打起來都不陌生。

特攻本季團隊每場平均得分83.6分、三分球命中率25.8%，都是聯盟墊底；不過今天開打後首節火速找到手感，以33比30領先，半場繼續以57比51保有優勢。

上半場特攻團隊投進5記三分球，2分球命中率更高達51%，其中洋將德芬（Tevin Mack）個人就包辦了16分，表現相當搶眼。

沒想到，易籃後特攻判若兩隊，國王靠著大範圍的212全場包夾防守，讓特攻單節出現6次失誤，第3節開打拉出一波18比2的攻勢，前3節結束，國王反以83比67超前，並且單節僅讓特攻拿到10分。

第4節國王始終保持著雙位數領先，儘管特攻一度追到9分差距，但隨後又被國王拉開，雙方氣勢消長立見。

國王除了沃許本（Jason Colin Washburn）表現搶眼外，林書豪也貢獻15分、7籃板、4助攻；特攻全隊雖有4人得分達雙位數，但團隊投籃命中率僅35.6%，尤其下半場僅21.9%。

全場拿下本季新高11分的國王射手簡祐哲，賽後接受轉播單位訪問時表示，其實本季的狀態一直都不是很好，「很開心在新年的第1天打出好數據，希望能持續保持下去，並且提高空檔出手的把握度。」（編輯：陳政偉）1140101

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊1日在新莊體育館迎戰新北中信特攻隊，國王陣中林書緯（前左）出手得分後與隊友、哥哥林書豪（前右）擊掌致意。中央社記者趙世勳攝 114年1月1日

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北中信特攻隊1日例行賽與新北國王隊交手，特攻洋將德芬（Tevin Mack）（右）上半場結束共拿下16分，助隊暫居領先。中央社記者趙世勳攝 114年1月1日

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊1日在洋將沃許本（Jason Washburn）（圖）25分、12籃板帶領下，終場成功以96比79擊敗新北中信特攻隊，新年首戰告捷。中央社記者趙世勳攝 114年1月1日

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊1日在新莊體育館迎戰新北中信特攻隊，國王陣中林書豪（中）繳出15分7籃板4助攻，助隊以96比79收下主場勝利。中央社記者趙世勳攝 114年1月1日

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊1日例行賽以96比79擊敗新北中信特攻隊，新年首戰開胡，國王陣中洋將曼尼高（Kenny Manigault）（前）一度暴扣灌籃，氣勢逼人。中央社記者趙世勳攝 114年1月1日