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12強熱潮林昱珉知名度變高 談WBC資格賽還要討論

2025/1/2 13:53（1/2 14:26 更新）
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美職亞利桑那響尾蛇隊左投林昱珉（右）113年幫助世界12強棒球賽台灣隊奪冠，人氣急升，他2日出席品牌活動大秀廚藝，也笑說，現在走在路上很常被認出來，滿喜歡參加活動的感覺，可以學到一些東西。中央社記者楊啟芳攝 114年1月2日
美職亞利桑那響尾蛇隊左投林昱珉（右）113年幫助世界12強棒球賽台灣隊奪冠，人氣急升，他2日出席品牌活動大秀廚藝，也笑說，現在走在路上很常被認出來，滿喜歡參加活動的感覺，可以學到一些東西。中央社記者楊啟芳攝 114年1月2日
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（中央社記者楊啟芳台北2日電）美職響尾蛇隊左投林昱珉去年幫助世界12強棒球賽台灣隊奪冠，現在知名度也水漲船高，他今天笑說，走在路上很常被認出來。至於WBC資格賽，林昱珉指出，還要與球團討論。

林昱珉是這次世界12強棒球賽台灣隊王牌先發左投，最後也幫助台灣隊奪冠、奪下世界第一榮耀，人氣急升，活動邀約比過往還多。林昱珉今天出席度小月品牌活動時表示，「滿喜歡活動的感覺、滿好玩的，可以學到一些東西。」

林昱珉指出，希望趁這波熱潮多多露面，關注度再拉高，讓台灣棒球被看見。林昱珉提到，現在走在路上很常被認出來，去餐廳吃飯還會被店家請客，「但我不會讓他們請，就把我當作普通人就好，還是會塞錢給他們。」

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緊接著世界棒球經典賽（WBC）資格賽將在2月登場，林昱珉表示，有收到台灣隊總教練曾豪駒的邀請，「大家在工作上都非常契合，非常喜歡這位總教練。」

不過林昱珉強調，由於資格賽時間與春訓時間強碰，目前還是會跟球團討論，「畢竟不會想要因為一場比賽而影響到後面職業生涯，去年局數已經投非常多了，台灣還有很多年輕好手，他們也需要舞台，這次資格賽是好好表現的機會。」（編輯：張雅淨）1140102

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