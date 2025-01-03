WSBL瑪麗轟25分、12籃板 台元力退國泰賽季開紅盤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛新北3日電）WSBL女子超級籃球聯賽台元女籃今天靠著洋將瑪麗攻下25分、12籃板，以73比69力退國泰女籃，為賽季開出紅盤，但總教練邱啟益對球員表現不滿意。

第20屆女子超級籃球聯賽今天正式拉開序幕，上季在冠軍戰鎩羽而歸的台元女籃與長年稱霸WSBL的國泰女籃正面交鋒，其中台元靠著美國女子職籃WNBA等級洋將瑪麗（Marie Gulich）發揮禁區優勢，在籃板方面取得大幅領先，成為此役致勝關鍵，最後驚險以4分之差力退國泰。

然而，台元總教練邱啟益賽後接受媒體聯訪時直言，球員整場表現很不及格，除了一開賽有點鬆散外，防守也出現不夠專注情況，尤其沒有拿捏好防守尺度，上半場頻頻送對手站上罰球線，「中場有提醒她們，馬上就調整過來，代表是可以做到。」

本場瑪麗攻下全場最高25分、12籃板，而台元身為目前WSBL唯一有洋將的球隊，邱啟益認為，瑪麗是名很聰明的球員，而且相當配合團隊，「她很常找我溝通，但今天確實失誤率偏高，以她的等級應該要減少失誤，她也跟我說還有點不太習慣，回去之後會再修正。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

本土球員林蝶則貢獻「雙10」10分、10籃板，她接受中央社採訪時提到，本季必須切換前鋒、中鋒兩個角色，因此仍在尋找感覺，並期望從瑪麗身上學習經驗，從中成為自己成長的養分。

本季台元首要目標是奪冠，同時中斷國泰霸業，而邱啟益期望球員一步一步來，「雖然我們現在（陣容）很完整，但不希望球員出現強者心態，畢竟還沒到最後一天，一切都說不準，我只能說球是圓的。」（編輯：陳政偉）1140103

第20季WSBL女子超級籃球聯賽台元女子籃球隊3日首戰交手國泰人壽，台元黃凡珊（右）末節2記外線穩軍心，助隊以73比69搶下首勝。中央社記者王騰毅攝 114年1月3日

第20屆女子超級籃球聯賽（WSBL）例行賽3日在板橋體育館正式開打，台元女籃找來美國女子職籃WNBA等級的洋將瑪麗（Marie Gulich）（右2），她展現強大禁區牽制力，半場就攻下19分。中央社記者王騰毅攝 114年1月3日