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木棒聯賽第1階段開打 平鎮、穀保首戰皆吞敗

2025/1/3 19:13（1/3 20:01 更新）
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高中木棒聯賽第1階段3日開打，大溪高中靠著廖宥霖（右）轟出3分砲，首戰以9比4擊敗衛冕軍穀保家商。（學生棒球聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年1月3日
高中木棒聯賽第1階段3日開打，大溪高中靠著廖宥霖（右）轟出3分砲，首戰以9比4擊敗衛冕軍穀保家商。（學生棒球聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年1月3日
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）高中木棒聯賽第1階段今天開打，強權平鎮高中對上麥寮高中遭吳柏霆、徐磊2任投手壓陣，以0比2落敗；大溪高中面對衛冕軍穀保家商，靠著廖宥霖轟3分砲，以9比4獲勝。

麥寮總教練吳秉倫表示，平鎮當然是假想敵，這場應是分組第1之爭，先發投手吳柏霆沒有對過平鎮，因此讓他先發，沒想到就投到5局。另外吳秉倫指出，徐磊本就表定6、7局接手，「平鎮這場其實都有得點圈上壘機會，吳柏霆、徐磊都勇敢對決，對到強隊特別想贏。」

麥寮掌握第6局攻勢，吳秉倫表示，平鎮先發投手劉任右不好攻擊，除了有球速、變化球很準，直到第4局才打出團隊第1支安打，「高中好幾隊實力差不多，我們跟平鎮打10場大概可贏2場。」麥寮去年與8強失之交臂，吳秉倫提到，今年只畢業1個主力投手，投手戰力不錯，期盼8強、甚至是4強。

另外，穀保今年準備挑戰3連霸，首戰卻出師不利，雙方3比3平手時，4局下大溪1出局攻占二、三壘，黃凱恩敲出安打先送回2分，廖宥霖再轟出3分砲，製造重傷害，李旻翰、陳廷毓也跟進二壘安打，一舉灌進6分。穀保雖在5局上追回1分，不過受制於大溪側投范博凱，鎩羽而歸。

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大溪總教練鄭錦繁表示，連2年第一場都對到穀保，沒想到會贏球。不過鄭錦繁坦言，「這只是一場比賽而已，不代表什麼，大家都還在試水溫，能夠保持穩定下去比較重要，希望能夠走到第4階段。」

大溪今天投手採取「假先發」調度，林志騰先發2局後，由范博凱後援接替，總共5局失3分，表現算是不錯。大溪第3棒廖宥霖剛在螺絲盃拿下全壘打獎，今天再度開轟，鄭錦繁指出，岡山球場是廖宥霖的福地，這一轟打在中外野更遠，可以說是驚天一轟。（編輯：陳政偉）1140103

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