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TPBL丁聖儒穿針引線11助攻 戰神送海神3連敗

2025/1/5 19:59（1/5 21:31 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神5日在主場擊敗高雄全家海神，拿下本季對戰首勝，戰神後衛丁聖儒（左）全場送出11次助攻，有效串聯全隊。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年1月5日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神5日在主場擊敗高雄全家海神，拿下本季對戰首勝，戰神後衛丁聖儒（左）全場送出11次助攻，有效串聯全隊。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年1月5日
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（中央社記者黎建忠台北5日電）TPBL台北台新戰神今天主場迎戰高雄全家海神，靠著洋將米勒攻下22分、14籃板，以及後衛丁聖儒穿針引線送出11次助攻，終場就以100比90送給海神3連敗。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）戰神獲勝後，也收下本季對戰海神的首勝，而戰績也已6勝7敗，追上排名第4的台啤永豐雲豹。

主場作戰的戰神，首節僅以28比26領先2分，但半場結束擴大為53比43的雙位數領先；易籃後戰神最多取得20分的領先優勢，前3節結束仍保有79比63的領先。

第4節海神雖極力追趕，並且在終場前3分19秒時靠著于煥亞的三分球追到82比91的差距，不過戰神靠著錢肯尼連得5分直接澆熄對手反攻氣焰，如願收下這場勝利。

全場送出11次助攻的丁聖儒，賽後接受轉播單位訪問時謙虛表示，「其實我就是努力判斷對手的防守陣型，然後盡量切傳製造機會給隊友。」

丁聖儒表示，剛開季的時候確實大家狀態都不好，「前一陣子我自己也陷入低潮，現在把身體狀況提升上來後，就有點找回節奏的感覺。」

戰神洋將米勒（Malcolm Miller）攻下22分外，替補出賽24分鐘的錢肯尼就高效率的攻下17分，投籃命中率更高達77.8%。

落敗的海神，受限於洋將受傷的困擾，一度排出全本土的陣容，全隊以摩爾斯（Anthony Keith Morse）的24分、12籃板最佳。（編輯：李錫璋）1140105

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊5日例行賽在台北和平籃球館交手台北台新戰神隊，海神陣中于煥亞（持球者）場上積極搶分，可惜仍無緣助隊拿下勝利，終場以90比100吞敗。中央社記者趙世勳攝 114年1月5日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊5日例行賽在台北和平籃球館交手台北台新戰神隊，海神陣中于煥亞（持球者）場上積極搶分，可惜仍無緣助隊拿下勝利，終場以90比100吞敗。中央社記者趙世勳攝 114年1月5日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊5日在台北和平籃球館與台北台新戰神隊交手，海神洋將摩爾斯（Anthony Keith Morse）（左）整場攻下24分、12籃板、3助攻，可惜最終無緣助隊拿勝。中央社記者趙世勳攝 114年1月5日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊5日在台北和平籃球館與台北台新戰神隊交手，海神洋將摩爾斯（Anthony Keith Morse）（左）整場攻下24分、12籃板、3助攻，可惜最終無緣助隊拿勝。中央社記者趙世勳攝 114年1月5日
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