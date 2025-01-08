EASL林書豪轟26分 新北國王36分差痛宰琉球黃金國王

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（中央社記者黎建忠台北8日電）東亞超級聯賽（EASL）新北國王今天在新莊體育館主場迎戰琉球黃金國王，這場「雙王」之戰意外一面倒，新北國王靠著林書豪26分、7助攻，輕鬆以99比63痛宰對手，拿下分組第2勝。

賽前琉球黃金國王在東超分組4勝0敗高居龍頭，反觀新北國王1勝2敗，想要爭取4強門票，接下來每一場都得拚盡全力。

今天首節雙方都還在找手感，新北國王靠著47%命中率以19比12領先，沒想到接下來黃金國王命中率持續下探，第2、3節各只有得到10分，尤其三分球18投0中，讓新北國王前3節結束，就以70比32遙遙領先。

第4節剛開始，新北國王洋將奧帝（Austin Daye）和對方洋將維克（Victor Law）直接在場上互相拉扯倒地，險些上演全武行，幸好在2邊隊友隔開之下，紛爭才沒擴大，最後2人都被判違反運動精神犯規。

第4節雙方都在練兵，日本後衛岸本隆一開賽後40秒才投進全隊第1個三分球，而他全場三分球4投3中、拿下12分。

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新北國王為求謹慎，前3節幾乎都用先發林書豪、林書緯、曼尼高（Kenneth Manigault Jr.）、奧帝、桑尼（Sani Sakakini）打滿；林書豪最終以60%命中率，拿下26分、5籃板、7助攻，奧帝全場三分球9投5中，拿下22分。

琉球黃金國王全場只拿到63分，是本季東超單場單隊的最低得分，全隊投籃命中率僅34.9%，三分球更慘到只有28投4中。（編輯：張雅淨）1140108