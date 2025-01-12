TPBL艾德灌雞湯又繳雙十成績 海神終止4連敗

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（中央社記者黎建忠台北12日電）TPBL高雄全家海神今天在主場迎戰新竹御嵿攻城獅，靠著洋將艾德賽前向隊友「灌雞湯」，比賽又貢獻25分、17籃板，終場就以103比78終止4連敗，並送攻城獅5連敗。

接連2天出賽的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）海神，昨天以72比88不敵新北中信特攻；但今天賽前，海神洋將艾德（Edgaras Zelionis）扮演老大哥角色，向隊友猛灌心靈雞湯，強調昨天只是一場大家都投不準的比賽而已，今天還是要努力把球投進。

上半場2隊互有攻防，海神靠著艾德獨得17分帶領下，以49比47取得領先；沒想到易籃後，攻城獅的進攻完全崩盤，整個第3節團隊僅投進3球，其餘分數全靠罰球拿下，單節被海神打出33比15的懸殊差距，讓比賽早早分出勝負。

海神先發出賽的蘇文儒，全場三分球8投3中、拿下12分；賽後他接受轉播單位訪問時表示，艾德的賽前鼓勵讓大家都很受用，「所以今天這場比賽大家都把信心和準度找回來。」

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吞下5連敗的攻城獅，新賽季開打至今只拿到3勝，目前依舊「穩坐」爐主位置。更糟糕的狀況是，農曆年封關前，攻城獅還要依序再戰聯盟排名前3的球隊台北台新戰神、新北國王、福爾摩沙夢想家。

這場比賽也因2隊都犯規過多，讓節奏打得斷斷續續，全場合計出現88次罰球，海神40罰26中、攻城獅48罰28中；攻城獅全隊以本土的盧冠軒拿下21分表現最佳。（編輯：張雅淨）1140112