加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
TPBL
新聞專題
TPBL1/300
首頁 / 運動

TPBL艾德灌雞湯又繳雙十成績 海神終止4連敗

2025/1/12 17:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北12日電）TPBL高雄全家海神今天在主場迎戰新竹御嵿攻城獅，靠著洋將艾德賽前向隊友「灌雞湯」，比賽又貢獻25分、17籃板，終場就以103比78終止4連敗，並送攻城獅5連敗。

接連2天出賽的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）海神，昨天以72比88不敵新北中信特攻；但今天賽前，海神洋將艾德（Edgaras Zelionis）扮演老大哥角色，向隊友猛灌心靈雞湯，強調昨天只是一場大家都投不準的比賽而已，今天還是要努力把球投進。

上半場2隊互有攻防，海神靠著艾德獨得17分帶領下，以49比47取得領先；沒想到易籃後，攻城獅的進攻完全崩盤，整個第3節團隊僅投進3球，其餘分數全靠罰球拿下，單節被海神打出33比15的懸殊差距，讓比賽早早分出勝負。

海神先發出賽的蘇文儒，全場三分球8投3中、拿下12分；賽後他接受轉播單位訪問時表示，艾德的賽前鼓勵讓大家都很受用，「所以今天這場比賽大家都把信心和準度找回來。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吞下5連敗的攻城獅，新賽季開打至今只拿到3勝，目前依舊「穩坐」爐主位置。更糟糕的狀況是，農曆年封關前，攻城獅還要依序再戰聯盟排名前3的球隊台北台新戰神、新北國王、福爾摩沙夢想家。

這場比賽也因2隊都犯規過多，讓節奏打得斷斷續續，全場合計出現88次罰球，海神40罰26中、攻城獅48罰28中；攻城獅全隊以本土的盧冠軒拿下21分表現最佳。（編輯：張雅淨）1140112

#艾德
#海神
#高雄市
#新北中信
#蘇文儒
#福爾摩沙夢想家
#TPBL
#台灣職業籃球大聯盟
蘇文儒
TPBL陳懷安14助攻平聯盟單場紀錄 率海神退雲豹TPBL蘇文儒轟新高22分 海神本季3戰雲豹全勝
TPBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
TPBL夢想家狂贏國王33分 創最大分差紀錄
108
更多編輯台推薦新聞：