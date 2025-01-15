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TPBL克雷格砍全場最高23分 率海神斬斷戰神4連勝

2025/1/15 22:23（1/15 22:36 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊15日在主場迎戰台北台新戰神隊，海神靠著洋將克雷格（Craig Sword）（前）攻下23分、10籃板，終場就以98比76成功捍衛主場。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年1月15日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊15日在主場迎戰台北台新戰神隊，海神靠著洋將克雷格（Craig Sword）（前）攻下23分、10籃板，終場就以98比76成功捍衛主場。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年1月15日
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（中央社記者陳容琛台北15日電）TPBL台灣職業籃球大聯盟高雄全家海神今天在洋將克雷格攻下「雙10」23分、10籃板的帶領下，以98比76擊敗台北台新戰神，同時斬斷對手4連勝。

海神今天在主場迎戰近況不俗的戰神，從一開賽即給予對手強大壓迫，尤其第2節靠著洋將克雷格（Craig Sword）單節灌進12分，一舉擴大雙方差距，並帶著14分領先進入中場休息，甚至一度領先達22分，即便數度被對手縮小分差，但海神都有球員適時挺身而出，最後成功斬斷戰神4連勝。

海神總教練費雪（Mathias Fischer）賽後接受媒體聯訪時表示，今天延續前役獲勝好的感覺，包含罰球、三分球命中率都有進步，尤其沒有任何球員上場超過40分鐘，代表球員輪替都在預期內，「所以今天贏球很開心。」

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1月才正式加盟海神的克雷格，歷經前兩戰的磨練後逐漸找回身手，今天不僅砍下全場最高23分，還外帶10籃板、6助攻、3抄截、2阻攻全能成績單，克雷格提到，目前已經慢慢找回信心，畢竟前兩場還沒有很適應台灣環境，不過因為個性融洽，幫助他與團隊融入地還不錯。

費雪則稱讚，克雷格在沒有與團隊配合很久的情況下，仍傳出全隊最高6次助攻，並直言他能成為場上的領導者，「這是我想要看到的，他不管在攻守兩端皆能給予對手極大壓力，對於他現在的表現很滿意。」（編輯：張銘坤）1140115

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