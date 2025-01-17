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澳網第3輪球后莎芭蓮卡鏖戰晉級 大坂直美傷退

2025/1/17 19:39
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（中央社墨爾本17日綜合外電報導）尋求衛冕的莎芭蓮卡今天在澳洲網球公開賽女單第3輪使出渾身解數才擊敗對手，下一輪將面對年僅17歲的安德瑞娃，至於日本女將大坂直美因傷退賽止步第3輪。

法新社報導，當今網壇球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的第3輪賽事在拉佛球場（Rod Laver Arena）對決丹麥女將陶森（Clara Tauson），雖然發球不佳但她拚盡全力最終擊敗對手。

開賽之初，莎芭蓮卡連續4度被破發，不過她隨即找回節奏，經過兩個多小時的鏖戰，最後以7比6（7/5）、6比4淘汰陶森，晉級下一輪。

力拚澳網女單3連霸的莎芭蓮卡賽後表示：「我還能夠在比賽中繼續挺進，而且說真的，我能夠拚盡全力而獲勝，我真是超高興。」

莎芭蓮卡接下來將對戰備受看好的大會第14種子、現年17歲的安德瑞娃（Mirra Andreeva），安德瑞娃這位來自俄羅斯、以個人中立身分參賽的好手今天與大會第23種子波蘭女將佛瑞許（Magdalena Frech）交手，最後以6比2、1比6、6比2勝出。

去年法國公開賽女單8強賽，當時安德瑞娃展現初生之犢的過人天賦，令莎芭蓮卡俯首稱臣。

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兩度於澳網奪后冠的大坂直美，原本被看好將於第4輪對決大會第3種子、美國女將高夫（Coco Gauff）。但是大坂直美這位前世界球后今天與瑞士女將班西琪（Belinda Bencic）過招，首盤期間即因腹部不適由防護員予以治療，並於搶七局失利、輸掉首盤後喊退賽。

本屆澳網是大坂直美自2023年產女以來，首度挺進大滿貫賽事第3輪，最後竟因傷退賽。事實上，在本屆澳網開打之前，她就苦於腹部的傷勢，在奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）一路過關斬將晉級至最後爭冠的決賽，也因腹部的傷勢而在打完首盤即傷退，以致后冠拱手讓人。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140117

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