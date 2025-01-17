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喬科維奇直落三擊敗馬哈奇 順利挺進澳網16強

2025/1/17 21:44
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（中央社墨爾本17日綜合外電報導）澳洲網球公開賽今天進行男單第3輪賽事，狀況不錯的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）直落三擊敗捷克選手馬哈奇（Tomas Machac），順利晉級16強。

法新社報導，現年37歲的喬科維奇於本屆澳網前兩輪賽事皆克敵制勝，但都輸掉了1盤，不過今天則是直落三擊潰大會第26種子馬哈奇。

喬科維奇耗時2小時22分鐘以6比1、6比4、6比4淘汰馬哈奇，粉碎各界對於他拚搏生涯第25座大滿貫金盃的質疑。

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擊倒馬哈奇也使喬科維奇挺進大滿貫賽16強的次數累計達到66次，小幅落後已退役的瑞士天王費德瑞（Roger Federer）所締造網壇史上最多69次，西班牙一代傳奇納達爾（Rafael Nadal）則有54次。

喬科維奇在澳網16強賽將迎戰同樣來自捷克的萊赫茨卡（Jiri Lehecka），若他能順利挺進8強賽，對手便有可能是西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1140117

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