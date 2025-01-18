詹皓晴攜手克奇諾強勢闖關 澳網女雙挺進16強

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（中央社記者黎建忠台北18日電）台灣女子網球雙打好手詹皓晴，今天在澳洲網球公開賽次輪，和烏克蘭搭檔克奇諾破了對手所有發球局，以6比0、6比3輕取英法組合達特、派瑞，順利晉級16強。

被列為大會女雙第5種子的「台烏聯軍」詹皓晴、克奇諾（Lyudmyla Kichenok），今天首盤對上英國達特（Harriet Dart）和法國小將派瑞（Diane Parry）組合打來輕鬆寫意。

雙方首盤開打後，「台烏聯軍」就連破對手3個發球局，第6局在出現第2個盤末點就順利拿下，僅僅用了22分鐘就開紅盤。

第2盤雙方前4局都互破發球局，戰局陷入2比2僵局，隨後詹皓晴、克奇諾率先站穩陣腳順利保發，儘管雙方隨後又互破發球局，但「台烏聯軍」仍以4比3領先。

關鍵的第8局，「台烏聯軍」在30比30的時候連拿2分，再度破發成功，取得5比3關鍵領先，接著在第9局自己的發球局連得4分，順利終結賽事，闖進16強。

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根據澳網統計顯示，對手達特、派瑞全場7個發球局全都被破，也意味著詹皓晴、克奇諾在進攻上打法積極、強勢。

詹皓晴、克奇諾接下來將對上大會第9種子，中國張帥和法國美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），爭奪8強門票。（編輯：龍柏安）1140118