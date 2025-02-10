亞冬運競速滑冰 戴瑋麟男子500公尺第14名

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（中央社記者黎建忠台北10日電）台灣競速滑冰好手戴瑋麟今天在2025哈爾濱亞洲冬季運動會男子500公尺決賽，以36秒02的成績獲得第14名，無緣站上頒獎台。

大道競速滑冰男子500公尺共有24人參賽，依照賽制分為12組，選手兩兩對抗，比賽選手起跑後先是一段直線道接著進入彎道，出彎後2名選手要互換內、外道一路到終點。

台灣好手戴瑋麟過去曾在美國鹽湖城進行訓練，今天和地主中國選手薛智文同組出發，但起跑後戴瑋麟些微落後，進入第1個彎道後就明顯落後，最終以36秒02完賽，一度還暫居第3名。

不過在後續選手上場後，戴瑋麟的成績也一直往下滑，尤其日本、韓國、中國幾乎主宰戰場，前5名僅有1名哈薩克選手。

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經過約半小時的激戰後，前3名分別由中國的高亭宇、日本的森重航、韓國的金俊昊拿下。

2025哈爾濱亞洲冬季運動會明天將進行最後一天的競速滑冰賽事，包括男、女1000公尺以及男、女團體追逐賽等。（編輯：張雅淨）1140210