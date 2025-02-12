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陳子豪先發4棒很開心 負責帶動氣氛盼隊友多開玩笑

2025/2/12 17:41（2/12 18:02 更新）
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（中央社記者楊啟芳台北12日電）WBCQ台灣隊今天要與韓職樂天巨人隊打自辦熱身賽，陳子豪扛下第4棒；他賽前表示，雖還是調整階段，但可先發很開心，他這次在台灣隊還負責帶動氣氛，「可以多多開玩笑」。

為讓世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊提早適應比賽強度，台灣隊於今天、明天與韓職樂天巨人隊打2場自辦熱身賽，在台北大巨蛋進行，今天台灣隊第4棒為陳子豪、擔任指定打擊。

陳子豪表示，目前還在調整階段，棒次安排應只是嘗試看看，不過他也提到，雖然只是熱身賽，可以有先發機會很開心，「一定會有一些壓力，但盡可能做到該做的東西就好」；被問到會不會緊張，陳子豪則說，現在還沒有特別感覺，「可能到真正開始比賽才會」。

陳子豪在9日模擬賽曾開轟，他表示，「目前狀況還可以，其實一直到現在，訓練感覺都還不錯」；由於國際賽都會對到比較陌生的投手，陳子豪強調，策略是積極進攻、勇敢揮棒，「多看幾球反而比較不利」。

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這次資格賽，台灣隊陣容偏年輕，29歲陳子豪已算是資深學長，身為「陳大哥」的他也負責起帶動氣氛的角色；他笑說，現在隊友間已經比較進入狀況、會互相開玩笑，「一開始都只講你好、大家好，有點太官方了，可以多開玩笑，畢竟傑憲也愛開玩笑。」

陳子豪還透露，最近才報到的19歲旅日投手徐翔聖最有禮貌，「但變得我們也要很官方，希望他可以多多開玩笑，拉近彼此距離。」（編輯：陳仁華）1140212

#台灣隊
#陳子豪
#徐翔聖
#台北大巨蛋
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