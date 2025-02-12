WBCQ台韓熱身賽宋晟睿開路 陳傑憲陳子豪扛3、4棒

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）台韓國際交流賽今天將在台北大巨蛋進行，由WBCQ台灣隊與韓職樂天巨人隊交手，賽前台灣隊先發打線出爐，由宋晟睿、張育成擔任「核彈頭」打前2棒，第4棒是由陳子豪扛下。

為了讓世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊提早適應比賽強度，台灣隊於今天、明天與韓職樂天巨人隊打2場自辦熱身賽。

台灣隊今天推出呂詠臻擔任先發投手，先發打線分別為宋晟睿（右外野）、張育成（游擊）、陳傑憲（中外野）、陳子豪（指定打擊）、劉基鴻 （三壘）、陳文杰 （左外野）、吳念庭（一壘）、高宇杰（捕手）、林子偉（二壘）。

談到今、明2天自辦熱身賽，台灣隊總教練曾豪駒在今天賽前表示「趁這2場有球迷進場加油，過程中好好享受比賽。」雖然比賽中還是會有輪替，不過曾豪駒指出，還是會以主力打線為主，主力打者先把整體狀況調整起來。

今天由宋晟睿擔任開路先鋒，曾豪駒說明：「他有速度、上壘破壞力大，在母隊（中信兄弟）時也是打第1棒，是適合的人選。」而內、外野都可以守的林子偉今天先發擔任二壘手，曾豪駒指出，林子偉先以內野為主，會看整個外野人數狀況，有需要才會去外野。

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至於投手安排，曾豪駒表示，這2天主要是設定用球數而非局數，看大家如何在有限球數中調整，有狀況時就會以正賽狀況接任。

由於旅美投手無法在熱身賽上場，前幾天2場與台鋼雄鷹的模擬賽中徐若熙等先發已經登板過，曾豪駒說：「這2場先發投手沒辦法上場，所以請台鋼雄鷹這邊支援5位投手，非常感謝。」支援的雄鷹投手分別為黃子豪、王柏傑、張誠恩、陳宇宏、許育銘。（編輯：李亨山）1140212