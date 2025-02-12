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WBCQ熱身賽張育成打第2棒 笑稱4棒「陳大哥」扛

2025/2/12 17:50（2/12 18:02 更新）
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（中央社記者楊啟芳台北12日電）WBCQ台灣隊今天在台北大巨蛋與韓職樂天巨人隊打熱身賽，「國防部長」張育成罕見打先發第2棒，他笑說，中心棒次有陳子豪、陳傑憲扛，「我也是有速度的，他們會把我打回來。」

今天台灣隊第4棒由陳子豪扛下，同樣身為重砲的張育成則是先發第2棒，與開路先鋒宋晟睿組成核彈頭。談到今天世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）熱身賽的角色，張育成賽前笑說：「助攻為主就好，畢竟我們4棒有陳大哥（陳子豪）扛，還有3棒的沒有極限（陳傑憲），我也是有速度的，只要一壘安打他們就會把我打回來。」

今天陳子豪受訪時透露，之前在打擊練習完看數據時，陳子豪、陳傑憲看到張育成的擊球初速達到180公里以上，驚呼比「魚住」曾頌恩還要快。談到目前自己的打擊狀況，張育成指出，現在跟投手的節奏還沒找回來，「有時太早、有時太慢，現階段就是把節奏抓回來，擊球品質好一點，不要去想打大隻的。」

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這次張育成在台灣隊的守備位置以游擊為主，他笑說：「畢竟我們最強游擊手（鄭宗哲）這次沒有參加，幫他代班一下。」今天熱身賽張育成與林子偉組成二、游搭檔，自2019年亞錦賽之後再度搭配，張育成指出，「就是接好球、傳好球，工作都是差不多的，只是我們的學習體系一樣，跟他也比較好玩。」

今天台北大巨蛋開放球迷進場，張育成表示，有球迷在比賽感覺就會出來了，「也有終於開始比賽的感覺了。」他也提到，現在目標就是好好專注比賽，拿下明年世界棒球經典賽的門票。（編輯：李亨山）1140212

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