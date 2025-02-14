亞冬運戰果台灣收史上首面銅牌 閉幕式徐子庭掌旗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北14日電）2025亞洲冬季運動會今晚將在哈爾濱國際會展體育中心舉辦閉幕典禮，中華奧會宣布，台灣代表團將由女子冰球代表隊守門員徐子庭擔任掌旗官。

台灣選手在亞冬運賽程已於13日全數結束，台灣代表團這次靠著陳映竹在女子競速滑冰100公尺摘銅，奪得台灣自第2屆1990年首度參賽以來在亞冬運首面獎牌，而陳映竹已提前返台，備戰後續國際賽。

亞冬運賽程今天進入尾聲，晚間將舉辦閉幕式，中華奧會宣布，由女子冰球代表隊守門員徐子庭擔任掌旗官，而台灣女子冰球隊、冰壺隊、花式滑冰選手李宇翔、越野滑雪選手李杰翰與彭以明也將出席閉幕典禮。

透過 Google News 追蹤中央社

中華奧會表示，目前就讀加拿大布魯克大學（Brock University）博士班的徐子庭，在2月8日女子冰球分組賽，面對強敵韓國隊高達76次有效射門，成功擋下73球，多次化解失分危機，展現高水準的守門技術，她在賽場上的出色守門表現，令人印象深刻，儘管台灣隊最以2比3惜敗，但全隊的奮戰精神獲得肯定。

在今年哈爾濱亞冬運結束後，下一屆將在2029年，由沙烏地阿拉伯主辦，將在特羅耶納（Trojena）舉行，這也是亞冬運首次由西亞國家舉辦。（編輯：陳政偉）1140214