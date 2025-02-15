吳芳嫺惜敗巴黎奧運金牌組合 杜哈網賽女雙獲亞軍

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣網球好手吳芳嫺與中國搭檔蔣欣玗今天在杜哈網賽女雙決賽，兩人雖化解對手5個冠軍點，最終仍以5比7、6比7（10比12）不敵巴黎奧運金牌組合、義大利的艾拉妮與鮑里尼，名列亞軍。

吳芳嫺與中國搭檔蔣欣玗去年夏天在華盛頓網賽首度合拍就一鳴驚人闖進決賽，最終拿下亞軍，而今年開季兩人在奧克蘭女網賽、荷巴特網球賽再度展現絕佳默契，連2站捧冠。

吳芳嫺與蔣欣玗這次杜哈網賽再度合作，不僅16強爆冷扳倒今年澳網亞軍的謝淑薇與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），且首度躋身國際女子網球協會（WTA）千分等級賽事決賽行列。

尋求本季第3冠的吳芳嫺與蔣欣玗決賽遭遇到巴黎奧運金牌組合、義大利的艾拉妮（Sara Errani）與鮑里尼（Jasmine Paolini），其中艾拉妮還是5座大滿貫雙打冠軍得主。

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雖然吳芳嫺與蔣欣玗的女雙世界排名不高，但決賽仍帶給義大利組合不小壓力，「海峽組合」浪費5比3領先優勢，盤末遭到對手反撲，以5比7將首盤拱手讓出。

「海峽組合」士氣未受影響，次盤仍展現絕佳韌性，在一路拉鋸中，先在盤末化解對手1個冠軍點，成功將戰局逼入搶7，無奈兩人再次錯失2比0開局優勢，接下來幾乎處於落後，兩人先後化解4個冠軍點，仍無法一鼓作氣扭轉戰局，最終以6比7（10比12）敗下陣來，以亞軍作收。（編輯：龍柏安）1140215