運動部114年將掛牌成立 卓榮泰喊話要一炮而紅

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣滑冰選手陳映竹這次在哈爾濱亞冬運摘下歷史性銅牌，行政院長卓榮泰今天除了勉勵再創佳績外，也提到要讓今年將掛牌成立的運動部一炮而紅，盼未來台灣選手成績能讓國際刮目相看。

台灣代表團今年在哈爾濱亞洲冬季運動會以1銅作收，在獎牌榜與泰國並列第8，台灣這面歷史性的首面獎牌由陳映竹在女子競速滑冰100公尺項目拿下。

行政院長卓榮泰今天出席哈爾濱亞冬運返國餐會致詞時表示，陳映竹為台灣開創在亞冬運史上首面獎牌，他相信「有一就有二，有二就會有三」。

卓榮泰指出，台灣位於亞熱帶地區，儘管沒有隨時可進行訓練的合適比賽場所，但未來政府仍將鎖定適合台灣選手體型、智慧、體能的冬季運動，列為政府發展運動賽事項目。

卓榮泰表示，運動部將於今年掛牌成立。他強調，運動部絕對不只是在現有幾項明星運動項目繼續發展，「我們要均勻發展，達到全民體育、全民運動，參加國際賽事，並發展運動產業。」

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卓榮泰喊話，要讓運動部一炮而紅，不僅要成為台灣人民的希望，透過運動部成立，也期盼台灣選手成績能讓國際刮目相看。

在亞冬運結束後，世界棒球經典賽資格賽將登場，卓榮泰期盼民眾能為台灣選手加油，讓今年繼續成為國家運動賽事豐收的一年。（編輯：張雅淨）1140218