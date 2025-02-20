簡彤娟輕取卡達選手 桌球亞洲盃首勝開張

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣桌球女將簡彤娟首度參加桌球亞洲盃，今天分組賽第2戰以直落3橫掃卡達選手穆罕默德，贏得首勝。而黃彥誠因換拍還在適應，以2比3遭新加坡選手馮耀恩逆轉，吞下2連敗。

桌球亞洲盃在中國深圳舉辦，去年曾代表台灣參加巴黎奧運的簡彤娟展開亞洲盃首秀，儘管昨天女單分組賽首戰以0比3敗給中國球后孫穎莎，今天重振旗鼓，迎戰世界排名第498的卡達選手穆罕默德（Aia Mohamed）。

世界排名第47的簡彤娟，面對實力有一段差距的對手，未給對方太多機會，僅花不到17分鐘，以11比4、11比6、11比5獲勝。

簡彤娟明天將出戰印度的阿古拉（Sreeja Akula），兩人目前戰績同為1勝1敗，明天勝出的一方，將能前進16強。而同組的孫穎莎則以2連勝之姿，提前鎖定晉級門票。

男單部分，世界排名第64的黃彥誠今天分組賽第2戰出戰排名第102的新加坡選手馮耀恩，在首局以5比11讓出後，以11比9、12比10連追2局超前，第4局則是在陷入2比7落後時，試圖縮小差距，並一連化解對手2個局點機會，可惜未能逆轉，以9比11再丟1局。

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黃彥誠決勝局一度握有7比4領先優勢，但正手進攻失誤，加上對手多變的打法，重新掌控節奏，黃彥誠隨後連丟7分，以7比11敗下陣來，分組賽吞下2連敗。

教練蔣澎龍接受中央社訪問時表示，黃彥誠因舊球拍裂掉，最近剛換新的，但擊球速度沒之前快，「變成速度打不出來，想要發力，卻容易下網。」（編輯：張雅淨）1140220