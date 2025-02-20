林庭謙亞洲盃資格賽繳全能數據 謙稱向劉錚學習

（中央社記者陳容琛台北20日電）台灣男籃今天在亞洲盃資格賽以91比84擊敗菲律賓，其中林庭謙貢獻21分、7籃板、5助攻，不過他提到隊長劉錚防守端重要性，「要向他學習」。

這次台灣男籃由隊長劉錚、副隊長林庭謙領軍，今天在亞洲盃資格賽於主場和平籃球館迎戰強敵菲律賓，此役台灣隊一開始即展現韌性，給予對手極大壓力，而且從林庭謙、阿巴西再到馬建豪、盧峻翔皆在不同時刻挺身而出、貢獻雙位數得分，最後也聯手打出令人感動一役。

負責扛起主控重任的林庭謙本場不僅攻下全隊最高21分，還外帶7籃板、5助攻，他在賽後接受媒體聯訪時表示，很開心有幫助到大家，並謙虛表示贏球是靠團隊，「我覺得多點開花對我們是很好的一件事」。

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林庭謙特別提到，此役焦點在得分比較多的球員身上，不過包含陳冠全、曾祥鈞、周桂羽及劉錚的發揮也同樣關鍵，「特別是錚哥在場上一個人帶動大家防守，捨去自己進攻機會，全心投入防守，雖然得分沒有這麼多，但用另一種方式貢獻，我們都必須向他學習」。

同樣攻下21分的阿巴西表示，勝利的關鍵在防守，加上從開局就保持強勢心態，給予對手壓力，「我們沒有這麼差，也有很多很棒的球員」。挹注14分的馬建豪則提到，集訓期間每個人都很努力，今天也完成執行教練團的戰術，並充分發揮後衛群優勢。（編輯：方沛清）1140220