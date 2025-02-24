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WBCQ附加賽 總統：熱血應援Team Taiwan全力以赴

2025/2/24 19:44
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（中央社記者溫貴香台北24日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）明天將進行附加賽，台灣隊力爭最後一張晉級門票。總統賴清德今天晚間表示，挑戰在眼前、不畏懼，Team Taiwan背後有大家熱血應援，全力以赴不用怕，這件國家隊戰袍，大家相挺到底。

WBCQ台灣隊在前3場賽事，分別以5比12不敵西班牙、9比1擊敗南非、0比6不敵尼加拉瓜，總計1勝2敗；3戰全勝的尼加拉瓜直接晉級明年世界棒球經典賽，台灣隊25日再度與西班牙隊交手，爭取最後一張晉級門票。

總統賴清德晚間在臉書發文表示，這次世界棒球經典賽資格賽，台灣選手承載無數球迷的期待，昨晚賽後，承擔敗戰投手的徐翔聖說，「台灣隊的球衣很重」。

總統說，看見徐翔聖年僅19歲就披上國家隊戰袍，在滿場球迷歡呼與世界注目下，對決各國頂尖打者，甚至奪下三振表現，這已經很不簡單。

總統指出，教練團在本屆賽事啟用不少年輕選手，他們的潛力與企圖心，都相當令人期待。特別是在職業生涯起步時，就穿上國家隊球衣，透過一次次的投球、打擊、跑壘、守備，擔起對國家的熱愛、對球迷的承諾，以及對自己的期許。

總統表示，投手的背後有內野手和外野手，所以勇敢直球對決不用怕，球飛出去了，身後的隊友會全力，守下每一球。

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總統強調，在台灣主場，Team Taiwan背後有大家熱血應援，所以全力以赴不用怕，這件國家隊的戰袍，台灣民眾會和Team Taiwan一起撐起來，相挺到底。

總統指出，挑戰在眼前、不畏懼。明天晚上7點，台灣對上西班牙的比賽，請大家踏進球場、打開螢幕，「一起做台灣英雄最堅強的後盾！」（編輯：林克倫、蘇龍麒）1140224

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