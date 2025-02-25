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不斷更新／林子偉滿貫砲改判界外後獲保送 台灣3比1領先
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木棒聯賽平鎮蔡辰瀧後援穩守 延長賽勝高苑晉8強

2025/2/25 18:53（2/25 19:01 更新）
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113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段16強賽25日舉行，平鎮高中與高苑工商交手戰況膠著，鏖戰至延長賽10局才分出勝負，平鎮蔡辰瀧（圖）後援穩守，10局下王興楷再見高飛犧牲打，終場以5比4搶勝，晉級8強。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年2月25日
113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段16強賽25日舉行，平鎮高中與高苑工商交手戰況膠著，鏖戰至延長賽10局才分出勝負，平鎮蔡辰瀧（圖）後援穩守，10局下王興楷再見高飛犧牲打，終場以5比4搶勝，晉級8強。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年2月25日
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）高中木棒聯賽第4階段賽事今天開打，平鎮高中與高苑工商鏖戰至延長賽10局才分出勝負；平鎮蔡辰瀧後援穩守，10局下王興楷再見高飛犧牲打，終場以5比4搶勝，連15年晉級8強。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段16強賽今天舉行，平鎮高中與高苑工商交手戰況膠著，高苑3局上1人出局後靠著連續3安打加上失誤先得2分，3局上許書誠夯出陽春砲拉大領先差距。

平鎮在4局下追回1分，7局下靠著高苑投手出現2次保送，平鎮以內野滾地球追回1分，邱文佑再跑出內野安打，將戰局追至3比3平手。

正規7局打完兩度僵持不下，進入突破僵局制延長賽，兩隊8局都沒有得分，9局各拿1分，10局上高苑再度無功而返，平鎮把握機會，10局下1出局後，靠著王興楷擊出高飛犧牲打，一棒結束比賽。

平鎮總教練吳柏宏表示，高苑先得分，一路處於追分狀態，7局下邱文佑那球打到三壘、游擊方向，心想腳程快的他有機會，進到延長賽，打擊一直有機會卻沒打回來，到最後才得分，驚險贏球，賽後也有提醒球員不要放太空、一定要專注在場上。

平鎮今天動用3任投手，高一劉任右、高二何樺陸續登板；高二蔡辰瀧後援5.2局，被敲1安打僅失1分（非責失分），投出6次三振、沒有四死球保送，最快球速約146公里，拿下勝投，表現最為關鍵。

吳柏宏表示，他一開始1、2顆變化球找不到準心，後面有馬上調整回來，滑球有引誘效果，搭配直球，製造不少三振。

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平鎮跌撞過關，吳柏宏點出，今年面臨換血、狀況較不穩定，「上天給我們一次機會，希望最難纏的對手都過了，之後能夠順利。」

高中木棒聯賽8強出爐，分別是穀保家商、鶯歌工商、台南海事、稻江商職、台東體中、北科附工、東石高中、平鎮高中。（編輯：陳仁華）1140225

#平鎮高中
#高苑工商
#吳柏宏
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