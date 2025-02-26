林哲群U20亞青摘銳劍銅牌 創台灣首名高中生紀錄

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（中央社記者陳容琛台北26日電）台灣擊劍新星林哲群今天在U20亞洲青年擊劍錦標賽的男子銳劍項目摘下銅牌，成為台灣首名高中生站上U20亞青頒獎台的男子銳劍選手。

在科威特舉行的U20亞青擊劍錦標賽，目前高三的林哲群於男子銳劍項目表現亮眼，一路過關斬將挺進4強，期間還在16強擊敗另名台灣擊劍好手李讓，然而關鍵4強戰役不敵最後的金牌得主日本選手弓長昇主，以銅牌作收。

值得一提的是，林哲群不僅是繼2011年的賴君穎後，再度有台灣男子銳劍選手摘下U20亞青擊劍錦標賽的獎牌，同時是台灣首名以高中生之姿站上頒獎台的男子銳劍選手，寫下紀錄。

教練李俊徵接受中央社採訪時表示，林哲群在出國比賽前對自己的信心比較不足，因此特別告訴他絕對具備亞洲前3名的實力，「雖然比賽前面沒有調整得很好，我也透過視訊對他信心喊話，跟他說對戰表要注意什麼，後面他也調整回來，整體發揮不錯。」

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李俊徵指出，林哲群起初是參加社團性質的擊劍隊，而且身材體型偏圓潤，導致比賽很常一輪遊。不過，在轉學後到李俊徵麾下、經過高強度訓練後，逐漸能與台灣頂尖青年選手抗衡，如今在U20亞青奪牌，李俊徵期許林哲群進入亞運培訓隊，朝著爭取成人組的世界積分賽發展。

有趣的是，勇奪金牌的日本選手弓長昇主其實是台日混血，而弓長昇主的妹妹張皇美子代表台灣出賽，兩人都曾接受李俊徵的指導。去年勇奪U17鈍劍金牌的張皇美子，今年首度挑戰U20賽事，可惜在16強提前落敗，以第15名作收。（編輯：李亨山）1140226