NBA韓特致勝三分 騎士逆襲拓荒者奪10連勝

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（中央社記者陳容琛台北3日電）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天靠著韓特飆進致勝三分，在延長賽以133比129擊敗波特蘭拓荒者，不僅延續10連勝氣勢，更成為本季首支達到50勝的球隊。

在當家球星密契爾（Donovan Mitchell）缺陣的情況下，騎士今天在主場迎戰勝率不到5成的拓荒者，沒想到開局即陷入苦戰，甚至一度落後達18分，不過騎士從第3節後段開始急起直追，尤其第4節團隊單節轟進40分，順利扳平比分，讓雙方必須在延長賽一較高下。

進入延長賽後，騎士前鋒韓特（De'Andre Hunter）延續火燙手感，不僅單節貢獻9分，還在終場前31秒飆進致勝三分彈，幫助球隊以4分之差再度上演逆轉勝，讓騎士摘下近期10連勝，同時成為本季NBA首支達到50勝球隊。

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交易大限前改披騎士戰袍的韓特，此役在密契爾高掛免戰牌下，以先發之姿上陣，而且近乎完美補足得分空缺，攻下全場最高32分，包含5記三分球，成為騎士本季重大補強，他在賽後接受媒體聯訪時謙虛表示，自己只是投進一些空檔投籃，並試著衝擊籃框，藉以製造犯規。

另外，穩居西區龍頭的奧克拉荷馬雷霆今天作客聖安東尼奧馬刺，在威廉斯（Jalen Williams）狂轟41分外帶6籃板、7助攻的領軍下，搭配亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）挹注31分、8助攻，最後以146比132取得3連勝，目前戰績來到49勝，有望成為本季第2支達標50勝的球隊。（編輯：李亨山）1140303