國王末節僅得5分不敵廣島蜻蜓 無緣EASL冠軍賽

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）東亞超級聯賽（EASL）4強賽今天在澳門登場，由林書豪領軍的新北國王上半場還能與日本廣島蜻蜓抗衡，但第4節進攻端熄火、單節僅得5分，最終以65比81落敗，無緣冠軍賽。

今年東亞超級聯賽（EASL）4強由來自台灣、日本共4支隊伍，角逐冠軍與獎金100萬美元（新台幣約3310萬元），也是首度同時有2支台灣職業球隊躋身4強。

國王陣中球星林書豪在1月東超客場賽事拉傷大腿後，歷經1個多月調整，今天4強對戰上季日本B聯盟冠軍廣島蜻蜓一役復出，從替補出發，首節還剩不到3分鐘上場時，場邊立即響起一陣歡呼。

面對廣島蜻蜓的布萊克希爾（Kerry Blackshear Jr.）開賽打得強勢、個人連得9分，國王靠著攻勢多點開花，首節取得19比15領先。

兩隊次節上演拉鋸戰，國王的林書豪上半場還剩下2分37秒時命中三分、扳平比分，隨後隊友桑尼（Sani Sakakini）2罰中1，幫助球隊以41比40要回領先。

第3節前段戰況一度膠著，廣島蜻蜓的布萊克希爾儘管面臨犯規麻煩，但隊友伊凡斯（Dwayne Evans）挺身而出、連得4分，撐起球隊火力，反觀國王單節5次失誤、陷入苦戰，前3節打完以60比68落後。

決勝節倒數7分21秒，布萊克希爾因推了桑尼一把，遭吹違反運動精神犯規、吞下第5犯離場，但團隊士氣未受影響，反倒將領先分數擴大至雙位數。

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國王末節前4分鐘得分掛蛋，直到林書豪上籃才打破得分荒，可惜後續進攻也未有明顯起色，無力反撲，連2年都在4強賽失利，9日將與桃園璞園領航猿、日本琉球黃金國王之間的敗隊爭奪季軍。

國王今天僅2名球員得分雙位數，全隊得分最高為林書緯17分，奧帝（Austin Daye）11分次之，林書豪復出首戰，9投3中拿下7分。至於廣島蜻蜓以伊凡斯表現最佳，拿下20分、16籃板，布萊克希爾獲得18分。（編輯：陳政偉）1140307