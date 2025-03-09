南北半球聯合路跑 臺安醫院70週年慶好熱鬧

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（中央社記者黎建忠台北9日電）臺安醫院慶祝成立70週年，選在今天和澳洲布里斯本Mater醫院舉辦「Joint Fun Run路跑活動」，實現南北半球聯合路跑，台灣逾2000跑者穿上粉紅T恤，呼應婦女節「為女力而跑」。

「Joint Fun Run路跑活動」今天早上8時30分在台北大佳河濱公園8號水門外起跑，儘管是5公里的歡樂組別，但報名超過1800人，更有超過2000人攜家帶眷一起參加。

臺安醫院和布里斯本Mater醫院從2021年互相結為姊妹院，今年兩院首度聯合舉辦路跑活動，這次「南北半球路跑」，象徵兩大醫療機構在促進社區健康、乳癌防治推廣與合作交流的共同努力。

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臺安醫院院長陳欣宏致詞時表示，醫院成立以來，致力於提供高品質的醫療服務，並積極參與國際醫療合作。這次70週年院慶活動，不僅是對過去成就的回顧，更是對未來的展望。

參與路跑活動的跑者可獲得臺安醫院提供的大禮包，終點區設有許多攤位，像是爆米花、雞蛋糕、飲料等，也讓跑者有個美好的週日假期。（編輯：管中維）1140309