陳傑憲手腕傷勢無礙已正常練球 拚戰國際賽成動力

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲打完世界棒球經典賽資格賽後，回到母隊手腕不適，他今天透露好消息，昨天正常練球狀況很好，笑著要大家「期待一下」，把拚戰國際賽當成動力。

獅隊外野手陳傑憲先打完去年世界12強棒球賽，今年初再拚戰世界棒球經典賽資格賽，回到母隊後因手腕傷勢影響休息，他今天出席品牌代言活動透露，昨天已經正常練球，也樂觀看待，認為整年的拚戰，也因為傷勢的關係讓他稍微喘息，休息幾天後身體狀況不錯。

陳傑憲表示，目前練球身體回饋不錯，打擊強度也都正常，但還沒有到比賽強度，總教練林岳平幫他「踩剎車」，要他放慢腳步、不要急，透過這段時間讓身體恢復，把該加強的部分加強，準備好面對開季，陳傑憲也笑說：「相信每件事情都是最好的安排。」至於官辦熱身賽是否有機會出賽，則還要回去詢問總教練。

陳傑憲提到，國際賽的好表現獲得關注很開心，但還是按部就班，把場上該做的事情做好，不會刻意做什麼改變。

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面對手腕傷勢，陳傑憲坦言也有稍微擔心一下，不曉得今年球季能否像以往一樣穩定，但轉換念頭，如果今年還是可以有好表現、明年能被選入經典賽（WBC）代表隊那就更棒了，拚戰國家隊讓他更有動力往前走。

陳傑憲表示，儘管整年都沒有休息到，一直維持在高強度的備戰狀況，但回到母隊春訓測垂直跳數據，反而比以往好，讓母隊體能教練嚇一跳，這樣代表身體狀況仍然許可，也是一直以來維持訓練的成果。（編輯：李亨山）1140310