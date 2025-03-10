加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

陳傑憲沒體驗過抽鑰匙聯誼成遺憾 呼籲騎車首重安全

2025/3/10 14:21（3/10 15:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲今天出席機車品牌代言，不忘提醒年輕人騎車安全第一，但也說出心中「小遺憾」，笑說因為沒有大學生活，沒能有抽鑰匙聯誼的經驗。

獅隊野手陳傑憲代言機車品牌，透露年輕時騎車很快，當時效力業餘台灣電力公司棒球隊，從住家到練球的地方車程要約40分鐘，因為怕太晚到被罵，所以都會飆速，也曾因為騎車受傷，再三呼籲騎車安全最重要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳傑憲表示，開始打職棒後幾乎都是開車，因為知道身體健康真的很重要，回憶與老婆騎車外出的回憶，笑著分享，某次要載老婆去做美甲，因為怕開車塞車，騎機車騎了1個小時才到，「騎到屁股很痛」。

陳傑憲也透露「小遺憾」，高中在日本讀書打球，回到台灣後就加入業餘社會隊，他笑說沒有大學青春生活，當時也跟朋友說，如果有聯誼活動要約他，但還是都沒機會參與，常常聽朋友分享抽鑰匙聯誼經驗，期待和失落情緒參雜，「我應該是沒有機會體驗了」。（編輯：張雅淨）1140310

#中職
#台灣電力公司
#陳傑憲
#棒球隊
陳傑憲
陳傑憲手腕傷勢無礙已正常練球 拚戰國際賽成動力陳傑憲：想拚WBC與大谷翔平切磋 費柴德能為戰力加分
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新莊測試賽曾峻岳登板燈光秀 WBCQ後還在適應用球
197
更多編輯台推薦新聞：