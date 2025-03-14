青年盃羅佩琳400欄摘金破大會 續衝刺亞運標準

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）「跨欄女神」羅佩琳今天在新北市青年盃全國田徑公開賽女子400公尺跨欄決賽，以59秒13摘金，並刷新2年前自己創下大會最佳紀錄，接下來將持續衝刺名古屋亞運標準。

羅佩琳今年2月中在台北市春季全國田徑公開賽女子400公尺跨欄以1分00秒82刷新大會紀錄，收下金牌，並寫下近5年來最佳開季成績，有了好的開始。

羅佩琳本週轉戰在新北市板橋運動場舉辦的青年盃全國田徑公開賽，再將成績往前推進，今天決賽跑出59秒13，締造個人生涯第4佳的成績，也是近2年來再度突破60秒大關。

羅佩琳透過經紀公司表示：「這一場的成績比預期的還要好，通過終點時看到59很開心，再看到跑進59秒5有點嚇到，原以為會在60秒左右或是59尾，沒想到可以比上一場進步那麼多，希望可以繼續保持下去。」

開季前2站都摘金，羅佩琳認為，除了訓練上進步外，關鍵在於心態上的調整，「現在在比賽中會設定好策略，在場上就會更專注在自己執行的狀況，不會容易受到其他選手的影響。」

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羅佩琳過去曾在108年全國運動會以58秒15寫下生涯新猷，根據中華民國田徑協會所公布的名古屋亞運參賽標準，女子400公尺跨欄的參賽成績為58秒，羅佩琳須突破個人最佳成績才有機會達標，但距離亞運第一階段培訓標準59秒已相當接近。

羅佩琳規劃上半年將參加全國原住民族運動會、木南道孝記念賽以及台灣國際田徑公開賽等賽事，有了開季前2站表現提升信心，她期許自己能順利達到亞運標準。（編輯：陳政偉）1140314