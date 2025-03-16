阪神虎完封道奇 才木浩人獲讚投球大聯盟等級
2025/3/16 22:31（3/16 22:46 更新）
（中央社記者楊明珠東京16日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今天在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，阪神才木浩人領銜的投手群封鎖道奇打線，以3比0獲勝。道奇隊總教練羅伯茲稱讚才木浩人投球是大聯盟等級。
阪神虎繼昨天3比0完封芝加哥小熊隊，今天再以3比0勝洛杉磯道奇隊，有美國媒體報導說：「令人震撼」，並指出應該趕緊將才木網羅到洛杉磯（道奇隊）。
道奇打線今天遭到阪神5任投手封鎖，全場僅出現3支安打，先發才木浩人5局投球，道奇僅敲出1安打，吞下7次三振。大谷翔平擔任第一棒、指定打擊，2打席分別是三振、中外野飛球出局。
賽後，羅伯茲（Dave Roberts）被問及對阪神虎的印象時表示，「整體印象是阪神虎是很棒的隊伍。守備、打擊都很出色，敢勇於直球對決」。
對於阪神虎的先發才木浩人，羅伯茲表示，「才木投球是大聯盟等級的。球速快，指叉球也很有水準，控球也做得很好」。對於今天在4局下擊出3分砲的佐藤輝明，羅伯茲稱讚，「很棒的打擊者，揮棒強而有力」。
今天阪神虎和道奇的熱身賽結束後，才木說：「很感謝讓我有這麼棒的經驗，希望能善用於我今後的棒球人生。」才木還透露，賽後帶著翻譯向道奇投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）請教曲球的握球技巧。
才木被媒體問及網路上有「阪神世界第一」的名詞出現時表示，「大家可能沒發現，本季球賽還沒開幕」，球場揚起一片笑聲。
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擊出3分砲讓阪神虎吃了定心丸的佐藤輝明說：「投手陣容真的實力雄厚」。
對於連續兩天打贏大聯盟球隊一事，阪神虎總教練藤川球兒表示，「對日本球界來說，希望藉此能增添信心，選手們個人能將此作為財產。球隊從明天起要好好準備本季球賽」。（編輯：田瑞華）1140316
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