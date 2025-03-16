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阪神虎完封道奇 才木浩人獲讚投球大聯盟等級

2025/3/16 22:31（3/16 22:46 更新）
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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，阪神才木浩人領銜的投手群封鎖道奇打線，以3比0獲勝。道奇隊總教練羅伯茲（圖）稱讚說：「才木浩人投球是大聯盟等級。」中央社記者楊明珠東京攝 114年3月16日
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，阪神才木浩人領銜的投手群封鎖道奇打線，以3比0獲勝。道奇隊總教練羅伯茲（圖）稱讚說：「才木浩人投球是大聯盟等級。」中央社記者楊明珠東京攝 114年3月16日
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（中央社記者楊明珠東京16日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今天在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，阪神才木浩人領銜的投手群封鎖道奇打線，以3比0獲勝。道奇隊總教練羅伯茲稱讚才木浩人投球是大聯盟等級。

阪神虎繼昨天3比0完封芝加哥小熊隊，今天再以3比0勝洛杉磯道奇隊，有美國媒體報導說：「令人震撼」，並指出應該趕緊將才木網羅到洛杉磯（道奇隊）。

道奇打線今天遭到阪神5任投手封鎖，全場僅出現3支安打，先發才木浩人5局投球，道奇僅敲出1安打，吞下7次三振。大谷翔平擔任第一棒、指定打擊，2打席分別是三振、中外野飛球出局。

賽後，羅伯茲（Dave Roberts）被問及對阪神虎的印象時表示，「整體印象是阪神虎是很棒的隊伍。守備、打擊都很出色，敢勇於直球對決」。

對於阪神虎的先發才木浩人，羅伯茲表示，「才木投球是大聯盟等級的。球速快，指叉球也很有水準，控球也做得很好」。對於今天在4局下擊出3分砲的佐藤輝明，羅伯茲稱讚，「很棒的打擊者，揮棒強而有力」。

今天阪神虎和道奇的熱身賽結束後，才木說：「很感謝讓我有這麼棒的經驗，希望能善用於我今後的棒球人生。」才木還透露，賽後帶著翻譯向道奇投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）請教曲球的握球技巧。

才木被媒體問及網路上有「阪神世界第一」的名詞出現時表示，「大家可能沒發現，本季球賽還沒開幕」，球場揚起一片笑聲。

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擊出3分砲讓阪神虎吃了定心丸的佐藤輝明說：「投手陣容真的實力雄厚」。

對於連續兩天打贏大聯盟球隊一事，阪神虎總教練藤川球兒表示，「對日本球界來說，希望藉此能增添信心，選手們個人能將此作為財產。球隊從明天起要好好準備本季球賽」。（編輯：田瑞華）1140316

日職阪神虎隊與美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊在東京巨蛋舉行熱身賽。阪神虎3比0完封道奇，先發投手才木浩人（左3）透露，賽後帶著翻譯向道奇投手格拉斯諾（左2，白色球衣）請教曲球的握球技巧。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月16日
日職阪神虎隊與美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊在東京巨蛋舉行熱身賽。阪神虎3比0完封道奇，先發投手才木浩人（左3）透露，賽後帶著翻譯向道奇投手格拉斯諾（左2，白色球衣）請教曲球的握球技巧。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月16日
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