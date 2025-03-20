NBA德羅森飆27分 國王賞騎士3連敗

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）美國職籃NBA沙加緬度國王今天儘管當家中鋒沙波尼斯因傷缺陣，但靠著德羅森拿下27分，率隊以123比119擊敗克里夫蘭騎士，騎士苦吞本季3連敗。

國王今天主場迎戰連2天出賽的騎士，少了重要禁區戰力，當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）上一場對戰曼菲斯灰熊，因傷提前退場，預計得缺席10天。

騎士首節以22比15領先，而國王手感冰涼，單節命中率僅17.4%，而兩隊次節進攻端都逐漸升溫，單節得分都超過30分，騎士半場打完仍以56比47領先。

國王第3節靠著艾里斯（Keon Ellis）連續命中三分、吹起反攻號角，團隊單節轟下43分，不僅擺脫落後局面，還一度領先11分。

騎士莫布里（Evan Mobley）隨後挺身而出，個人在第3節尾聲、決勝節前段，6分鐘內就獨攬20分，率隊緊咬比分，一哥密契爾（Donovan Mitchell）也加入得分行列，倒數1分22秒時，追成1分差。

國王關鍵時刻靠著德羅森（DeMar DeRozan）、蒙克（Malik Monk）提供火力奧援，最終以4分差險勝。

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原本位居聯盟龍頭的騎士在昨天不敵洛杉磯快艇後，戰績遭雷霆追平，今天輸球後，苦吞3連敗，由於雷霆稍早以133比100擊退費城76人，目前戰績57勝12敗，騎士反倒落後雷霆1場勝差。

國王今天上場的9名球員全數都有得分進帳，德羅森拿下全隊最高27分，蒙克22分次之。至於騎士的莫布里攻下全場最高31分，外加10籃板，密契爾進帳26分。（編輯：李亨山）1140320