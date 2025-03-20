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中職熱身賽投手戰胡智爲演15上15下 龍隊仍勝出

2025/3/20 21:12（3/20 22:07 更新）
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（中央社記者楊啟芳台北20日電）中職今天在斗六棒球場的官辦熱身賽，味全龍、統一獅投手展現壓制力，龍隊洋投鋼龍4局無失分，獅隊胡智爲演出15上15下，直到第9局張祐銘敲制勝安打，終場龍1比0擊退獅。

雙方在前8局都沒有辦法攻下分數，直到9局上郭天信敲出龍隊全場第2支安打之後，接著張祐銘敲出二壘安打，郭天信一連跑3個壘包、跑回全場唯一1分，終場龍隊就以1比0擊退獅隊。而獅隊此戰僅邱智呈、朱迦恩各敲1支安打。

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龍隊投手群今天一起完封獅隊打線，先發投手鋼龍（Andrew Gagnon）用50球投4局，僅被擊出2支安打，投1次保送、2次三振，沒有失分。接著陳冠偉、黃侰程、吳俊杰、王定穎、趙璟榮接連登板，都沒有讓對方攻下分數。

獅隊先發投手胡智爲也展現壓制力，用64球投滿5局，演出15上15下，完全沒有讓打者踏上壘包，飆出6次三振，無失分。接著鄭鈞仁、辛俊昇、邱浩鈞登板各投1局，都沒有失分；最後黃竣彥投1局失1分，吞下敗投。（編輯：陳政偉）1140320

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