MLB天使教頭整頓球隊文化 下令休息室禁用手機

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（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）美國職棒洛杉磯天使隊近10年戰績不振，總教練華盛頓在春訓下令，今年球季休息室禁用手機，希望球員更專注比賽。

大聯盟官網記者波林傑（Rhett Bollinger）19日在社群媒體X披露，天使隊本季在更衣室實施新規定，總教練華盛頓（Ron Washington）說明用意，這是為了讓球員有更多互動、相互建立感情。

天使隊過去9年敗多勝少，年年勝率未達5成。「橘郡紀事報」報導，總教練華盛頓想盡辦法，要提升球員表現。

華盛頓說明：「這不是懲罰，只是希望球員更專注。」他過去執教德州遊騎兵的時候，也曾經實施類似的規定，球員如果要用手機，必須離開休息室。

游擊手尼托（Zach Neto）說，球員一開始也抱持懷疑的態度，認為「隨便啦，教練」，但他認為一個月下來，確實感受到球隊氣氛變好，球員之間感情更緊密；手機收起來之後「大家開始聊天交流，真的很特別。」

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資深投手安德森（Tyler Anderson）認為，這項規定不只讓球員之間的互動增加，而且減少球員坐在位子上的時間，增加生產力。

安德森說：「這讓大家都動起來，而不是坐在位子上什麼事情都不做。我認為無所事事是成功的一大障礙。」他分享球員常見的想法，「現在有5分鐘空檔，我來打發一下時間」，結果一坐就坐了30分鐘，把時間花在滑Instagram。（編輯：陳慧萍）1140321