NBA柯瑞提前傷退 巴特勒飆大三元率勇士退暴龍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北21日電）美國職籃NBA金州勇士今天在當家球星柯瑞提前傷退的情況下，靠著巴特勒狂飆「大三元」16分、11籃板、12助攻撐場，最後以117比114險勝多倫多暴龍。

勇士今天在主場迎戰暴龍，而當家球星柯瑞（Stephen Curry）歷經1場休兵後，也重新回到先發陣容，然而在第3節剩下3分32秒時，柯瑞切入後傳向外線有空檔的庫明加（Jonathan Kuminga），卻不慎與對手相撞背部著地，導致骨盆挫傷，提前回到休息室治療，僅留下17分的得分紀錄。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後接受媒體聯訪時透露，目前柯瑞正在接受核磁共振（MRI）的檢查，「他只是摔到了骨盆與尾骨，甚至還覺得自己沒問題，當時想再回到賽場，但我們決定不要冒險。」勇士前鋒葛林（Draymond Green）則形容柯瑞傷退是「可怕時刻」，「希望他一切安好。」

透過 Google News 追蹤中央社

在少了柯瑞的情況下，巴特勒（Jimmy Butler）扛起進攻端重任，挺身而出接管比賽，最後繳出「大三元」16分、11籃板、12助攻，搭配葛林貢獻全隊最高21分，外帶7籃板、5助攻、4抄截，兩人聯手幫助球隊以3分之差險勝暴龍，摘下近期2連勝，目前勇士在西區暫居第6名。

隨著巴特勒透過交易改披灣區軍團的戰袍後，勇士戰績直線上升，如今在拚季後賽席次的關鍵時刻，面對柯瑞可能缺陣，巴特勒強調必須打出完美的籃球，同時不能犯過多錯，「因為如果他真的需要休養一段時間，我們將失去1名在球隊犯錯後還能扭轉戰局的球員。」（編輯：陳政偉）1140321