瑞士羽球賽林俊易不敵翁泓陽 衛冕夢碎止步4強

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣「左手重砲」林俊易，這次在超級300系列瑞士羽球公開賽尋求衛冕，今天在男單4強迎戰中國選手翁泓陽，首局錯過1個局點機會，最終以21比23、16比21敗下陣來。

世界排名第11的林俊易去年在瑞士羽球公開賽男單封王，這次前3輪都以直落2過關，包括8強淘汰巴黎奧運銀牌的泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），搶下個人本季第2張4強門票。

林俊易4強對手為世界排名第17的中國選手翁泓陽，雙方過去3度交手，林俊易儘管以2勝1敗略占上風，但最近一次在去年全英公開賽碰頭，林俊易在3局大戰敗下陣來。

睽違1年再度交手，林俊易在克服前半段4分落後，一路緊咬比分，並以15比13超前，但對手很快扭轉局面。

林俊易在17比20落後時，先是化解對方3個局點，可惜後續未能把握自己1個局點機會，以21比23將首局拱手讓人。

次局上演拉鋸戰，林俊易在15比15平手時，未能延續攻勢，以16比21落敗。

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至於21歲劉廣珩與18歲鄭宇倢目前混雙世界排名第61，兩人這次不僅在首輪扳倒世界第9的丹麥組合陶夫特（Jesper Toft）與馬厄隆（Amalie Magelund），還一路過關斬將、合拍以來首度闖進世界巡迴賽4強。

劉廣珩與鄭宇倢4強面對中國新組合朱一珺與張馳，未能延續驚奇，最終以21比23、20比22輸球。（編輯：陳仁華）1140323