名古屋亞運棒球項目 湯登凱擔任台灣隊總教練

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）名古屋亞運將於明年9月19日登場，棒球項目部分，中華棒協今天公布，由業餘隊台壽霸龍隊教頭湯登凱領軍，擔任名古屋亞運台灣隊總教練，現階段任務為9月底舉行的亞錦賽。

名古屋亞運預計於明年9月19日進行至10月4日，其中棒球項目部分，中華棒協日前舉行國家代表隊選訓會議，會中一致通過由台壽霸龍隊總教練湯登凱，擔任明年名古屋亞運棒球項目台灣隊總教練，他曾擔任2021年U23世界盃台灣隊教練、2023年杭州亞運台灣隊教練。

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中華棒協表示，首先階段性任務為今年9月21日至28日於中國平潭舉行的亞洲棒球錦標賽，會議中也選出教練團成員，包含投手教練姜建銘、打擊教練林加祐、內野教練陳偉志以及外野兼體能教練呂祐華。

中華棒協指出，教練團將利用春季聯賽期間觀察選手，預計於今年度春季聯賽結束後，遴選40名球員進行6場藍白對抗賽，再選出26人培訓名單，參加8月開始的集訓，目標拿下亞錦賽冠軍，並為明年亞運增添更多可用之兵。（編輯：張雅淨）1140326